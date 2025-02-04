Дочь совершила самоубийство, жена поддерживает: всплыли новые факты об Андрее Билоусе, которого обвинили в домогательствах к студенткам

Бывшая сотрудница Киевского национального академического Молодого театра рассказала ранее неизвестные факты о художественном руководителе Андрее Билоусе, которого обвинили в домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого. Несколько лет назад он пережил личную трагедию.

Видео дня

В комментарии TSN.ua женщина рассказала, что в 2023 году в Василькове нашли повешенной 13-летнюю дочь Билоуса Ладу. Трагедия очень изменила мужчину. О самоубийстве тогда писали медиа и местные паблики, но, кроме фамилии и имени, не сообщалось ни о родителях, ни о причине трагедии.

Бывшая сотрудница Молодого театра отметила, что самоубийство дочери, которая перед этим исчезла и оставила записки, очень изменило Билоуса.

"Он очень изменился после той трагедии. Я даже сама спрашивала у коллег в театре, как мне с ним разговаривать по этому поводу. Но мне дали совет – сделать вид, будто я ничего не знаю. Эта тема в театре никогда не поднималась в коллективе, – добавила бывшая сотрудница. – Но он действительно стал более агрессивным после этого, и мне казалось, что всю свою агрессию он выплескивает на других. При этом я не могу назвать его плохим человеком, он трудоголик в полном смысле этого слова, он любит театр и служит ему на 100 процентов".

Женщина также рассказала, что сама не сталкивалась с домогательствами со стороны Билоуса.

"Лично я сексуальных притязаний на себе не чувствовала, а вот психологический прессинг был невероятный. После работы в этом заведении у меня была серьезная депрессия, которая прошла только через восемь-девять месяцев, – призналась она. – Надо понимать, что это диктатор, лидер, и чужое мнение для него не имеет никакого значения. Лучшие сотрудники для него – это студенты, причем желательно, чтобы на всех должностях. Профессиональный, жизненный опыт для него был совершенно неважен".

Женщина призналась, что после того, как разгорелся скандал из-за домогательств, в театре царит напряженная атмосфера. Однако есть те, кто всецело поддерживает художественного руководителя. Среди таких сотрудников и его жена, актриса Ирина Билоус.

"Коллектив разделился, но спектакли продолжают идти, я даже не представляю, как актерам сейчас, – отметила она. – Кстати, как мне известно, Ирина считает, что это все клевета, то есть неправда, и полностью поддерживает своего мужа, поэтому ничего и не комментирует".

Напомним, что в январе в YouTube опубликовали анонимное видео, в котором обвинили преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Из-за скандала его отстранили от работы в учебном заведении до окончания расследования.

Ранее OBOZ.UA писал, что сотрудники театра написали коллективное письмо в КГГА с требованием отстранить Билоуса от должности директора и художественного руководителя, пока будет продолжаться расследование. Делом занялась полиция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!