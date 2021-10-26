Рубцы на лице: как шрамы звезд стали их 'фишками'. Фото

Шрамы на теле часто свидетельствуют об определенном опыте: падение, аварии, операции, травмы и тому подобное. Кто-то стесняется этих рубцов на коже, а для кого-то они стали "фишкой", которой люди хвастаются.

Узнайте в материале OBOZREVALEL, кто из звезд не пытается скрыть шрамы за гримом, а воспринимает их как особенность. А кто, наоборот, забивает рубец татуировками или отращивает на его месте усы и бороду.

У французского актера есть шрам на лице, который придает образу брутальности. В 6 лет Гаспар решил покататься на добермане, из-за чего пес укусил любознательного мальчика. Сейчас звезда не стесняется этого рубца и даже часто позирует перед фотокамерами, демонстрируя особенность внешности.

Видео дня

Звезда культового сериала "Игра престолов" имеет шрам возле одной из бровей. Этот рубец остался у него после драки в баре. Он придает образу Джейсона мужества и харизматичности. Для того чтобы зашить рану, звезде наложили сотни швов: был даже риск потери зрения на одном глазу.

Телеведущая на кисти левой руки имеет большую татуировку. Она похожа на гипнотический круг и символизирует магический знак силы. Ее звезда набила не просто так: в 2006 году она попала в аварию, которая оставила след в виде ожогов на руке и бедре. Ожог на бедре девушка перекрыла китайским иероглифом, который означает слово "мама".

У актера Хоакина есть шрам над верхней губой. Существует несколько версий, как появился этот рубец. Первая – это следствие оперативного вмешательства для исправления "заячьей губы". Вторая – звезда родилась с этим шрамом, а хирургия – выдумки. Сам актер ни разу не комментировал эту особенность внешности. Однако мы знаем, что эта "фишка" не стала помехой для построения успешной карьеры в Голливуде. Сейчас он отрастил усы, чтобы скрыть рубец.

Харрисон получил шрам на подбородке из-за своей невнимательности. В молодости он, перебравшись в Голливуд, спешил и искал в автомобиле ремень безопасности. Отвлекся – и врезался в телефонный столб. В результате Форд ударился подбородком о руль. Иногда для того, чтобы скрыть рубец, актер отращивает бороду.

В детстве Кейт играла в хоккейной команде Malborough. Во время одного из матчей она получила серьезную травму: девушку ударили по голове клюшкой. Рана зажила, но на ее месте (на виске) остался шрам в виде тонкой линии. Еще одна версия появления рубца – это след от операции, которую делали Миддлтон в детстве. Герцогиня прячет шрам за густыми волосами.

У Сандры есть под одной из бровей небольшой шрам. Причиной появления стал несчастный случай: Буллок в школьные годы упала в озеро и ударилась головой о камень. К счастью, обошлось без серьезных повреждений.

Ранее OBOZREVATEL писал: