Роженица из Мариуполя, которая перешла на сторону РФ, назвала оскароносный фильм 'фейками' и сразу возразила самой себе: это показали на ТВ

Роженица из многострадального Мариуполя Марианна Вышемирская, которая ждала ребенка 9 марта, когда оккупанты разбомбили детскую больницу с родильным отделением, прокомментировала документальную ленту, получившую "Оскар". Украинку, вставшую на сторону РФ, пригласили присоединиться к эфиру на федеральном канале, но, очевидно, не дали методичку, ведь она противоречила самой себе.

Следует начать с того, что коллаборантка Вышемирская вообще не видела фильм, но не сомневается, что там показали "смонтированные фейки". По всей вероятности, эту фразу ей в голову вложили пропагандисты, сюжет которых назывался "Оскар" украинской пропаганде".

На ТВ жительница Мариуполя, чьи фото в свое время облетели весь мир – а сделала их команда журналистов-кинематографистов Мстислава Чернова – похвасталась, что не имела времени смотреть фильм и церемонию награждения, потому что "занималась важными делами".

"Никак иначе, кроме как "ярмарка лицемерия", я это назвать не могу. Я даже не смотрели этот продукт по той причине, что пока они монтировали фейки, я со своей стороны была занята глобальными делами", – заявила Вышемирская.

Однако уже через несколько секунд она выдала другую причину не смотреть "20 дней в Мариуполе", которая противоречит предыдущему заявлению о "фейках".

"Я и так знаю, что они там покажут, потому что я была там на момент, когда они молниеносно приехали снимать после взрыва", – сказала коллаборантка.

То есть уже по второй версии, смотреть ленту она не видит смысла, ведь в ней все освещено именно так, как запомнила события сама пациентка больницы. Кстати, предательница также решила молчать, что эвакуировать ее приехали украинцы, а не армия оккупантов, которую она считает освободителями.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марианна живет в Москве и молится на диктатора Владимира Путина. Больше о ее коллаборантской деятельности – читайте здесь.

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