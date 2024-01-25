Молится на Путина и рассказывает, как 'бамбили Донбасс': где сейчас роженица из Мариуполя, фото которой облетели весь мир

9 марта 2022 года российские оккупанты совершили террористический акт, всколыхнувший весь мир, – разбомбили детскую больницу с родильным отделением в Мариуполе, который на тот момент находился в осаде. Кадры с места событий, сделанные фотографом и видеографом Евгением Малолеткой, облетели все иностранные СМИ и стали подтверждением того, что Россия – государство-террорист. Особенно популярным стал портрет беременной Марианны Вышемирской. Ей сопереживал не только каждый украинец, но и весь мир. Впрочем, сама Марианна оказалась коллаборанткой, которая сейчас живет в Москве и молится на диктатора Владимира Путина.

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В своих соцсетях Марианна публикует откровенно пропагандистские посты. А недавно она с гордостью сообщила, что отдала свой голос за Путина на президентских выборах, призвав к этому других россиян.

"Вчера был Крещенский сочельник, и так сложились обстоятельства, что именно в этот день я удосужилась отправиться в пункт сбора подписей, чтобы поддержать Владимира Владимировича Путина как кандидата в президенты России. Как принято, в Крещенский вечер загадывают желания. Выходит, что и я загадала, и даже подписалась", – выдала экс-украинка.

Вышемирская не понимает, зачем в России, которая, по ее мнению, "динамично развивается", что-то менять. И хотя в стране-агрессорке из "динамического развития" только санкции и закрытие границ ко всем цивилизованным государствам, предательница верит, что Путин "делает все правильно".

"Россия динамично развивается. Защищает своих граждан и работает над тем, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Не удастся отрицать, что это связано с личностью одного конкретного человека, под общим руководством которого осуществляется принятие правильных, как видим по результатам, решений. А сколько еще таких решений было принято за предыдущие годы, поэтому я, как и многие другие граждане, поддерживаю Владимира Владимировича!" – выдала Z-патриотка в попытке подлизать кремлевскому вождю.

В России Вышемирская не только поет оды Путину и другим военным преступникам, но продвигает нарративы кремлевской пропаганды. Рассказывает заученные истории о "бомбили Донбасс восемь лет" и так далее. Часто женщина становится героиней пропагандистских сюжетов, в которых ее называют "мариупольской мадонной". Самое смешное, что после удара по роддому российская сторона назвала Марианну "актриской с гримом", а кадры с места событий – "постановкой". Теперь пропагандисты противоречат сами себе. Впрочем, здесь нет ничего нового.

Запроданка так усердно работает на пропаганду, потому что в РФ зарабатывает кровавые рубли и не хочет их терять. Вышемирская занимает должность руководителя "комитета социальных инициатив" в прокремлевском фонде "Родина".

В комментариях под постами Марианны часто встречаются вопросы украинцев, которые пытаются понять, как после такого ужаса женщина могла выбрать сторону врага. В основном эти вопросы остаются без ответа. Хотя однажды предательница все же ответила: "Я вполне адекватно всегда оценивала ситуацию и никого не проклинала, когда Украина уничтожала Донецк. Потому что на свою душу греха брать не хочу. Каждый рано или поздно сам ответит за свои поступки и принятые решения без каких-либо проклятий и агрессии".

Отметим, после событий 9 марта 2022 Марианну вместе с другими роженицами эвакуировали в другую больницу, где она родила девочку.

Как писал ранее OBOZ.UA, скандальный украинский продюсер Юрий Бардаш, после полномасштабного вторжения бежавший в Москву и заявлявший оттуда, что он – "русский человек", а Россия – "великое и могучее государство", добился своего. Предатель получил гражданство РФ.

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