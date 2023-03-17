РосСМИ показали мальчика, в которого ''стреляла украинская ДРГ'': школьник чудом исцелился через две недели

Россияне наконец-то показали общественности того самого школьника, в которого 2 марта этого года якобы "стреляла украинская ДРГ". Мальчик, которого назвали Фёдором, буквально за 2 недели полностью исцелился от ранения в грудь и уже свободно посещает концерты пропагандистских певцов.

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Об этом рассказал губернатор Брянской области в Telegram-канале, добавив фотографии детей. Сниматься для пропагандистского сюжета пригласили не только Фёдора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Брянск приехал ярый пропутинский артист SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов), чтобы спеть свои пропагандистские треки. На выступление позвали детей, которые якобы пострадали от "украинской ДРГ" две недели назад.

Главного героя пропагандистского сюжета символически одели в темно-зеленый костюм с камуфляжными элементами.

"Сегодня SHAMAN выступает в Брянске. Ярослав, восхищенный отвагой и мужеством нашего юного героя Фёдора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек, которых он спас, и дочь одного из погибших в тот трагический день на свой концерт", – написал губернатор области.

Напомним, когда в России 2 марта состоялся "террористический акт" официальные росСМИ и чиновники не смогли сразу определиться, кого "ранили" в школьном автобусе.

Через 4 дня на связь вышел пропагандист Борис Корчевников, выдавший фантастическую историю, достойную блокбастера. По его словам, 11-летний Федор грудью закрыл девочек-сверстниц от пули и с ней через лес дошел до больницы.

Как писал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу, и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

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