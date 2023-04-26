РосСМИ опозорились безумным бредом о Тине Кароль: была любовницей Зеленского, Коломойского и 'выжила' из страны конкуренток

Российские пропагандисты с НТВ опозорились бредом об украинском президенте Владимире Зеленском и его "любовнице" – певице Тине Кароль. В РФ, очевидно, обиделись из-за того, что певица отказалась от русскоязычного репертуара, и сняли целый лживый сюжет о ее жизни.

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В видео под драматическую музыку вещали непонятные "эксперты", которые делились "эксклюзивными подробностями" карьеры украинки. Смехотворное "расследование" опубликовали на сайте пропагандистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Закадровый голос, ссылаясь на заграничные командировки первой леди Украины Елены Зеленской, констатировал, что у главы независимого государства есть любовница. По словам псевдожурналистов, ею стала украинская певица Тина Кароль, которая с начала полномасштабной войны почти все время проводит на благотворительных концертах по всему миру.

Информатор у росСМИ "очень надежный". Пропагандисты признались, что свои сюжеты строят на сведениях от "злых языков".

Тину Кароль также обвинили в том, что она якобы срывала концерты коллег – предательницы Украины Ани Лорак и исполнительница Светланы Лободы. Россияне придумали, что Кароль финансировала митинги перед концертами артисток, чтобы "выжить конкуренток" из страны.

Интересно, что уже через несколько минут НТВ начал доказывать, что в Украине маленькие гонорары и нет возможностей для развития. По словам так называемого "эксперта", Тине Кароль в том, чтобы отомстить певицам, помог олигарх Игорь Коломойский.

Россияне пофантазировали, что во время срывов концертов Ани Лорак в 2014 году Кароль была любовницей влиятельного украинца. Следует напомнить, что в 2013 году певица пережила горе – от онкологии скончался ее муж Евгений Огир.

По логике пропагандистов, артистка не горевала, а начала устраивать свою личную жизнь и карьеру.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в этом же сюжете пропагандисты соврали о продаже замка Пугачевой за миллиард рублей. Как впоследствии выяснилось, имение было продано за другую сумму.

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