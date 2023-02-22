''Ни разу не звучали'': Тина Кароль на концерте заявила, что отказывается от своих русскоязычных песен

Украинская певица Тина Кароль имеет в своем репертуаре огромное количество композиций на русском языке. Поп-дива не скрывает – эти песни ей дороги и их любят слушатели, но она пообещала, что больше не будет исполнять эти треки. Такое заявление она сделала на концерте в Лос-Анджелесе.

Видео дня

Видео распространилось в Instagram и появилось на официальной фан-странице знаменитости. Певица отметила, что после начала полномасштабной войны России против Украины ни разу не пела песни на языке страны-террориста.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление", – сказала певица со сцены. Она публично отказалась от популяризации всего русского даже несмотря на то, что может лишиться своих рейтингов на музплощадках.

В комментариях под роликом украинцы выразили свое восхищение поступком звезды. "Горжусь такой украинкой, как Тина Кароль", "Если бы это все сделали 30 лет назад", "Уважаю", "Никогда не откажусь от прослушивания песен Тины Кароль. Может, стоит перевести на украинский?" – пишут фолловеры селебрити.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Тина Кароль устраивает благотворительные концерты по всему миру и переводит средства на нужды ВСУ. Кроме того, недавно она запустила свою линейку патриотической одежды, деньги от продаж которой будут также идти на армию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль послала на три буквы фолловеров из России. Видео с нетипичной для артистки лексикой быстро распространилось в сети и получило множество одобрительных комментариев от украинцев.

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