Россиянину, который обматерил Галкина в Латвии, запретили въезд и внесли в список 'нежелательных лиц'

Российского блогера Максима Винклера, который приобрел билет на концерт друга Украины Максима Галкина и обматерил юмориста, больше не впустят в Латвию, где произошел инцидент. Глава МИД страны Байба Браже не оставила возмутительный инцидент без внимания и наказала фаната террористического режима.

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В ее новом посте в Х (ранее Twitter) говорится, что россиянина внесли в список "нежелательных лиц" после скандала вокруг его поведения. Это было сделано на законном основании.

"Я решила включить Макса Винклера в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, и наложить на него запрет на въезд. Основание – статья 61 Закона об иммиграции", – написала решительная чиновница.

Напомним, фанат "русского мира" заплатил за билет в первом ряду 200 евро, чтобы оскорбить Галкина, а впоследствии еще и подошел к краю сцены с букетом гвоздик, которые раскладывал по две штуки. Спектакль одного актера не поразил Галкина.

Он сказал проблемному зрителю: "Это не ваш спектакль. Тогда, когда вы будете заслуженным человеком и сможет провести концерт на несколько тысяч человек, только тогда вы сможете выступать. Следуйте за русским кораблем".

Российские медиа растиражировали новость, выставив бестолкового фаната чуть ли не голосом всего российского общества, однако из-за такого поступка у него будет больше проблем, чем морального удовлетворения.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне размечтались о возвращении Пугачевой и ее большом концерте, но муж примадонны почти мгновенно опроверг вброс пропагандистов.

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