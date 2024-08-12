'Идите за русским кораблем': Максим Галкин поставил на место зрителя, оскорбившего его на концерте в Юрмале

Во время концерта на международном музыкальном фестивале Юрмала известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который с начала полномасштабного вторжения открыто поддерживает Украину, поставил на место агрессивно настроенного зрителя. Шоумен ответил на бранные высказывания блоггера-пропагандиста меткой фразой: "Идите за русским кораблем".

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48-летнего артиста не смутило поведение гостя, поэтому он превратил экспрессивный диалог в часть своего выступления. Собравшиеся в зале поддержали позицию комика громкими аплодисментами.

Во время концерта Максим Галкин подошел к аудитории с вопросом: "Нет ли у вас каких-либо проблем?" В этот момент один из зрителей решил высказать мнение о ведущем, используя нецензурную лексику. Однако актер сразу начал общаться с агрессором "на одном языке" с помощью саркастических ответов.

"А, вы специально пришли для этого? Вы приобрели билет на этот ряд? Спасибо! Ваши деньги пойдут в пользу моей семьи, несмотря на ваше мнение. Это же здорово, слушайте, большое вам спасибо", – высказался телеведущий.

Однако на этом деяния пророссийского блоггера не завершились. В конце выступления мужчина подошел к краю сцены с букетом гвоздик, которые разложил по две штуки, отметив, что делает это "по доброму".

"Это не ваш спектакль. Тогда, когда вы будете заслуженным человеком, и сможет провести концерт на несколько тысяч человек, только тогда вы сможете выступать. Следуйте за русским кораблем", – поставил на место зрителя Максим Галкин.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне размечтались о возвращении Пугачевой и ее большом концерте. Муж исполнительницы Максим Галкин почти мгновенно опроверг вброс пропагандистов.

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