Россиянин, зарезавший девушку у авто Гоши Куценко, попросился на войну в Украину: что решил суд

Россиянин, убивший женщину рядом с машиной актера и предателя-уроженца Запорожья Гоши Куценко и забросивший ее тело в автомобиль, попросился на войну, чтобы искупить вину. Он сразу признался в содеянном, но из-за других многочисленных судебных дел подозреваемый предложил отправить его на "СВО" убивать не мирных россиян, а украинцев.

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На теле зарезанной женщины находились 12 ножевых ранений, поэтому суд решил не оставлять подозреваемого без наказания. Как пишут росмедиа, мужчине выдвинули меру пресечения в виде ареста всего на 2 месяца. Однако против него возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Во время судебного процесса подозреваемый скрывал свое лицо от лишних глаз, но журналистам удалось заметить в его руках бумажку с мольбой отправить на войну.

"Ваша честь! Прятаться от следствия и суда не намерен. В содеяном раскаяюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении в рядах СВО, чтобы искупить свою вину", – было написано на листочке.

Оказалось, что мужчина вернулся из так называемого "СВО" год назад. По словам подозреваемого, его еще в 2019 году осудили за убийство, но позже удалось заключить контракт с армией и избежать наказания. Уволился со службы он в феврале 2024-го.

Напомним, подозреваемый убил женщину с помощью ножа. Он нанес 12 ножевых ранений, в результате чего она скончалась. Тогда мужчина затащил ее в припаркованный вблизи "Запорожец", принадлежащий Гоше Куценко. Он решил не убегать с места убийства, поэтому более 3 часов сидел рядом с женщиной.

Ранее OBOZ.UA писал о деталях этого убийства и почему Гошу Куценко не подозревают в содеяном.

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