Россияне сорвали концерт ТНМК в Любляне: угрожали владельцу клуба и называли украинцев 'неонацистами'

В столице Словении Любляне отменили благотворительный концерт украинской группы "Танок на майдані Конґо" по обвинению в "неонацизме". Выступление должно было пройти в поддержку спецподразделений Главного управления разведки Украины, чтобы помочь семьям пострадавших и погибших разведчиков.

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Город Люблян – один из вошедших в европейский тур группы ТНМК. Владелец клуба, где планировался концерт, внезапно отказался предоставлять площадку для музыкантов, потому что ему сообщили, что артисты – "неонацисты", пишет Эспрессо.TV.

По словам директора группы ТНМК Святослава Румежака, украинцы предварительно договорились о проведении выступления с владельцем клуба "Menza pri koritu", однако в январе мужчина начал странно вести себя, обвиняя музыкантов в непрофессиональном отношении.

За несколько часов до начала мероприятия он позвонил по телефону и заявил, что отменяет концерт. "Аргументы владельца были таковы: "Мне сказали, что вы нацисты, в ваших песнях поется о насилии, жестокости. Вы неонацисты". В переговорах принимали участие представители нашего посольства. Не помогло", – рассказал Румежак.

Группе ТНМК пришлось искать новое место проведения концерта и, в конце концов, выступление все же состоялось. Впоследствии украинцы узнали, что владельцу "Menza pri koritu", вероятно, поступали угрозы, как будто под клуб придут радикалы, чтобы бороться с "нацистами".

По словам местных, спонсорами этих радикалов являются россияне. "Они (россияне в Любляне, - ред.) бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские инвенты отменялись. И эти люди позвонили владельцу этого клуба, сказали, что мы нацисты, ведем агрессивную пропаганду", – объяснил Румежак.

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