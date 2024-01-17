Стало известно о драке Фагота со Зверевым на вечеринке у Могилевской: путинист просил прощения

Известный украинский музыкант Олег "Фагот" Михайлюта рассказал, как поставил на место одиозного российского шоумена, парикмахера и певца Сергея Зверева. Это произошло много лет назад на новогодней вечеринке певицы Натальи Могилевской. Один из лидеров группы "ТНМК", увидев на сцене россиянина, вспомнил, как тот бесцеремонно критиковал его коллегу по коллективу Александра "Фоззи" Сидоренко.

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Итак, Фагот решил объяснить "звезде в шоке", что его поведение было невежливым. В ход пошли даже кулаки. Деталями инцидента певец поделился в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

"Была вечеринка у Могилевской, мы нормально расслабились, Новый год все же. А тут выходит Зверев на сцену... А я помню, что он до этого в каком-то шоу, где взяли наш клип, в своей манере что-то к Фоззи прицепился, что он имеет какой-то плохой вид. После того как он закончил выступление, я спокойно прошел охрану и захожу в гримерку, он наклонился, чтобы пудру смывать, а я его взял за шею и держал. Он дергался, а я ему рассказывал, что нужно вести себя нормально", – поделился музыкант.

Далее, по словам Михайлюты, ему пришлось подраться с директором Зверева. Охране удалось разнять драку, а российский шоумен в это время забился в угол, ведь очень испугался. Боясь получить на орехи от Фагота, тот быстро извинился за свои слова.

"Самое смешное было после того, как мы уже подрались с директором. Зверев зажался в угол, вошли охранники, нас разняли, всех вывели из гримерки, оставили меня и Зверева. Я снова подошел к нему, он понял, что пахнет жареным, и извинился" , – поделился артист.

Как известно, Зверев после полномасштабного вторжения поддержал путинский режим и террористическую войну в Украине, хотя еще в 2014 году чествовал память Небесной Сотни в Киеве и давал концерты в Одессе.

Как писал OBOZ.UA ранее, Сергей Зверев потерял бизнес из-за войны в Украине. Санкции сильно ударили по карману путиниста, а коллеги в Европе над ним насмехаются. Подробнее об этом – в нашем материале.

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