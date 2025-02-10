Россияне повредили квартиру битмейкера PALAGIN, который писал хиты для Егора Крида и Моргенштерна

Украинский битмейкер Владислав Палагин, более известный под псевдонимом PALAGIN, рассказал, что во время одного из российских обстрелов вражеская ракета попала в торговый центр, который находится вблизи его квартиры в Одессе. Из-за этого недвижимость саунд-продюсера, который писал треки для артистов из РФ Егора Крида и Моргенштерна, была заметно повреждена.

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Об этом он рассказал во время интервью на YouTube канале Okay Eva. Битмейкер отметил, что пока даже не может сдать жилье в аренду.

"Почему я покупал квартиру в Одессе, потому что там торгово-развлекательный центр "Ривьера" и море. Очень хорошее расположение. Как я понимаю, ТРЦ уже нет. Пока россияне в него целились, в мой дом попало столько раз. Я общался с управленческой компанией, квартира повреждена", – поделился PALAGIN.

Россияне попали в торгово-развлекательный центр "Ривьера" 9 мая 2022 года. Там разгорелся пожар площадью 1000 квадратных метров, а стены и перекрытия ТРЦ были разрушены. Конечно, пострадали и жилые дома, расположенные поблизости.

Однако, несмотря на сильные разрушения, "Ривьера" снова открыл свои двери для посетителей. Торгово-развлекательный центр был отстроен через полгода после попадания ракеты. Хотя на момент записи интервью PALAGIN не знал, что заведение восстановлено, недавно он вышел на связь в своем Instagram и отметил: "Теперь я знаю, что ТРЦ "Ривьера" работает".

Стоит отметить, что в молодом возрасте он начал сотрудничать с популярными артистами. Например, PALAGIN был причастен к созданию треков украинской группы Quest Pistols "Непохожие" и "Круче всех", а в 16 попал в русский лейбл звукозаписи Black Star. Там он работал с артистами Мот и Егором Кридом. С последним битмейкером создал хиты "Самая Самая", "Потрачу". Также он работал над композицией MARKUL – B.I.D.

По словам Palagin, он продолжает сотрудничать с российским исполнителем Моргенштерном. Сейчас они даже работают над музыкальным альбомом артиста.

Напомним, что в 2022 году у Моргенштерна вышла песня "12", в которой он поднял тему войны РФ против Украины. Композиция завершилась голосовым сообщением, которое мама битмейкера отправила ему, прячась от вражеских ракет в одном из бомбоубежищ Одессы.

"Сынок, ну, да, у нас тут, прямо у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в подвале бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", – сказала она.

После этого в клипе появляется текст, написанный от имени Моргенштерна, где говорится: "Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российский обстрел 1 января повредил жилье Оли Поляковой в центре Киева.

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