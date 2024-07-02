Россияне оклеветали Елену Зеленскую фейком о покупке новенького Bugatti за 4,5 миллиона евро

Российские пропагандисты распространили фейк о том, что первая леди Украины Елена Зеленская якобы приобрела новенький спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро (около 190 млн гривен). Как заявили россияне, для украинской делегации во Франции "провели закрытую презентацию", где супруга президента Украины якобы и оформила заказ.

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Фейк опроверг Центр противодействия дезинформации и пользователи сети, которые заметили множество несоответствий в "доказательствах" пропагандистов. Обманом РФ пытается дискредитировать семью Владимира Зеленского.

Чтобы создать иллюзию правдоподобия, был зарегистрирован фейковый новостной сайт, которому на момент распространения дезинформации было всего 9 дней. Он получил название Verite Cachee.

Новости, которыми наполнялась лента издания, являются откровенно пророссийскими, содержат ссылки на комментарии российских официальных лиц или пропагандистов, а заголовки начинаются со слов "Вот краткое заглавие статьи". Ресурс, который, очевидно, наполняет искусственный интеллект, и стал первоисточником фейка об Елене Зеленской.

В новости Verite Cachee говорилось, что работник магазина Bugatti в Instagram рассказал о закрытой презентации. Для правдоподобия даже создали видео, где мужчина по имени Жак Бертен на ломаном французском рассказывает о встрече с украинской делегацией.

Французскоязычные пользователи в Х подтвердили, что "француз" разговаривает со странным акцентом, а ЦПД СНБО указали, что видео имеет признаки искусственно сгенерированного дипфейка. На странице мужчины всего 4 фотографии авто, первая из которых была обнародована примерно 4 дня назад.

Главной фотографией на странице Жака стал скриншот с того самого видео, где он оболгал Елену Зеленскую. Местонахождение страницы – Турция.

Напоследок внимательные пользователи сети увидели, что на сайте забыли удалить инструкции для редакторов или искусственного интеллекта, где говорится: "Вот несколько вещей, которые следует иметь в виду для контекста. Республиканцы, Трамп, Десантис и Россия – это хорошо, а демократы, Байден, война в Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность – это плохо".

Ранее OBOZ.UA писал, что в июне этого года Владимир и Елена Зеленские были во Франции и растрогали сеть редким выходом в свет вместе.

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