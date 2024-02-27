'Россияне не дошли до нас километр'. Жена актера Костышина рассказала, как они с мужем стали живой мишенью для оккупантов

Украинский актер Константин Костышин ("Возвращение Мухтара", "Девять жизней Нестора Махно", "Любимые дети", "Тайны", "Сказка о деньгах", "Скорая помощь", "Ловушка", "За все тебя благодарю") проживает с семьей в Белогородке Киевской области, неподалеку от которой удалось во время вторжения остановить двигавшихся на Киев россиян.

Жена Костышина, актриса столичного Театра на Подоле Анна Тамбова, в интервью OBOZ.UA рассказала, как их семья переживала непростые дни, когда оккупанты находились совсем рядом с их поселком.

"24 февраля 2022 года был трудный день, – рассказывает Анна Тамбова. – Накануне у меня был спектакль. Пока приехала домой, было уже 11 вечера. А на следующий день были запланированы съемки, меня должны были забирать машиной в семь утра. Еще до трех прихорашивалась, легла спать, а через два часа мы проснулись от взрывов. Мы слышали и Васильков, и Гостомель – он с другой стороны".

"Сначала, конечно, не понимали, что делать, – продолжает актриса. – Переселились в подвал нашего дома, выходили только поесть. А потом было два состояния: то бурной деятельности – выбегаешь на второй этаж, на балкон, снимаешь вражеские вертолеты, летающие над головами, чтобы передать в чат-бот, – то период полного бессилия – лежишь на матрасе и не можешь даже подняться. Очень странное такое творилось с психикой. Когда мы собирались есть, я начала празднично сервировать стол. Реально делала очень хорошо, но не знаю зачем. Наверное, ради ощущения, что нужно что-то делать".

"А потом у нашей кошки, стерилизованной как раз 23 февраля, разошлись швы, внутренности выпали наружу – в прямом смысле. А мы были отрезаны – россияне не дошли до нас один километр. Свет включать было нельзя, потому что сюда прилетало. Но сели в машину и поехали в ветбольницу. Едем и понимаем, что наш автомобиль – движущаяся мишень. Однако все обошлось", – говорит Анна.

Осенью прошлого года муж актрисы получил повестку и мобилизовался в ряды ВСУ. В настоящее время находится на юге страны.

"Я перестала улыбаться, мне об этом все говорят в театре, – рассказывает Анна о своей жизни. – А я врать не умею и не люблю – поэтому нарочито радоваться не могу. А вот когда Костя приехал недавно в отпуск, пришла на спектакль – все удивляются переменам. Мне казалось, что ничего не поменялось, а оно вон как. Как он изменился? У него появилось ощущение, что нужно делать то, что хочется именно сейчас. Раньше он мог что-то приятное для себя откладывать, потому что не ко времени или еще что-то. А когда был в отпуске: встретиться с друзьями, куда-то поехать – все только за. Вот такое изменение происходило – пришло желание жить сейчас".

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