Россияне коварно украли украинское шоу, которое создали супруги Синельниковых: в 2022 году они держали пару в оккупации

Еще раз демонстрируя неспособность к созданию уникального контента, россияне коварно украли идею украинского проекта "Як звучить світ… Україна", разработанного Евгением и Наталией Синельниковыми. Особый цинизм поступка страны-агрессора заключается в том, что в 2022 году звездным супругам едва удалось уехать из родного города Буча после двухнедельной оккупации. Враг превратил их дом в руину.

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По словам пары, новоформатное тревел-шоу позволяет аудитории лучше узнать Родину не только из-за визуальных составляющих, но и звуков, передающих особую атмосферу каждого места. Уникальной концепцией вдохновились россияне, выпустив на одном из YouTube-каналов аналогичное видео к оригинальному проекту. Об этом OBOZ.UA стало известно от пресс-службы пары.

"Если посмотреть на выпуск российского канала, то очевидно, что они украли саму идею – создать контент, представляющий уникальные звуки. Название также удивительно напоминает "Як звучить світ… Україна". Однако, в отличие от оригинального украинского тревел-шоу, ведущим которого был талантливый украинский композитор и саундпродюсер Евгений Филатов, россияне привлекли ведущего без особых творческих достижений, лишь поверхностно исследовавшего звуки", – прокомментировала инцидент супругов Синельниковых.

К тому же, украинцы заметили, что разработчики российской вариации тревел-шоу оставили без внимания одну из важнейших деталей: "Если в нашей версии проект завершался музыкальным треком, созданным на основе собранных звуков, то этот элемент они просто проигнорировали".

По словам Синельниковых, коварный поступок россиян еще раз доказывает: РФ не просто ворует территории, историю и культуру Украины, но и не способна создать ничего по-настоящему уникального.

Ранее в интервью для OBOZ.UA звездные супруги Синельниковых рассказали о жизни после оккупации, секретах крепкого брака и как звучит Украина во время войны.

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