'У нас будет не День, а Месяц Победы!' Звездные супруги Синельниковы – о жизни после оккупации, секретах крепкого брака и как звучит Украина во время войны

Известный украинский режиссер, соавтор и ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников вместе с женой Наталией Синельниковой, продюсером компании BADOEVTEAM, создали совместный проект "Как звучит мир… Украина", который дает возможность по-особому открыть нашу невероятную страну. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA звездные супруги откровенно поделились, как им удалось стереть воспоминания от оккупации в первые недели полномасштабного вторжения, раскрыли секреты успешного сочетания рабочей и семейной жизни.

Кроме того, Синельниковы рассказали, в каких условиях проходят съемочные процессы в городах, приближенных к линии боевых действий, и по каким критериям набирают членов команды в свои проекты.

– Ваша семья очень пострадала от российских оккупантов в первые недели полномасштабного вторжения. Удалось ли вам хоть чуть-чуть избавиться от ужасных воспоминаний?

Евгений: Возвращение в Бучу после оккупации было тяжелым. Полуразрушенный дом, испорченные вещи, следы грязи и надругательства на подушках – все это напоминало об ужасных событиях. Но мы не сдались: все отмыли, отчистили, заменили окна, починили крышу – сделали так, чтобы дом снова выглядел уютным. А потом мы отпраздновали свадьбу. Сейчас наш дом наполнен не только воспоминаниями о войне, но и теплом любви, надеждой на счастливое будущее.

Наталья: Конечно, воспоминания о войне и оккупации стереть невозможно, их можно только усыпить, заглушить на время. Чем больше каждый человек, чем больше мы, украинцы, будем находить счастье в семье, родных, быту, безделушках, делать любимого человека счастливым, тем легче будет пережить это ужасное время. Мы не забываем о том, что сейчас происходит. Война продолжается, и мы помним об этом каждый день. Каждый день украинец просыпается с одной мыслью – услышать новость о победе. Бесспорно, лучшим моментом и очень правильным решением для нас с Евгением стала свадьба. Мы не хотели большого праздника, но так получилось, что решили сыграть ее с детьми в доме, с которым связано множество воспоминаний. Мы были очень счастливы в тот день, счастливы были и наши друзья, родители, родные. И да, жизнь продолжается, мы победим.

– Как изменилась жизнь после полномасштабного вторжения? Большая война повлияла на ваше творчество?

Наталья: Главным изменением, наверное, является то, что творческая ориентация стала более социальной. К примеру, раньше мы работали, чтобы сделать классный продукт и определенным образом подчеркнуть, что это стильно, современно и модно. Сейчас глубоко внутри мы больше закладываем социальную подоплеку, чтобы дать украинцам вдохновение, а также показать примеры людей, которые сейчас являются маленькими героями, которые многое делают для других в эти сложные времена. То есть сейчас мы делаем не просто кайфовый проект для себя. Теперь это стало о том, чтобы гордиться и находить то же социальное зерно, которое должно прорастать внутри украинцев. Мы как творческие люди хотим показать, что такое сила, достоинство и борьба нашего народа.

– Сейчас вы совместно работаете над проектом "Как звучит мир... Украина". Кому принадлежит идея?

Евгений: Еще в своем детстве Наталья обращала внимание, как поют птички, как раздаются шаги во время прогулок или стук колес поезда. Тогда она погружалась в мир звуков и выделяла их особое влияние на восприятие мира. Когда она поделилась со мной идеей сделать проект, в основе которого будут разные звуки, я сразу понял, что это будет не только интересный, но и уникальный формат.

Наталья: Наблюдая за путешествиями Евгения, я обнаружила, что для многих туристов главной целью является посетить красивые места и вкусно поесть. Это главный аспект путешествий. Однако я всегда обращала внимание не только на визуальные и вкусовые впечатления, но и звуки, которые создают атмосферу места. Мне хотелось закрыть глаза и просто слушать город. Поделилась этим с Женей. Он взял мою идею и воплотил в формат. Я помогла ее презентовать: нашла людей, разработала концепцию, подготовила презентацию и сценарий. Когда показала все это Жене, он сказал: "Интересно, но давай...". И именно он придумал студию – это была его идея. Так начался процесс создания формата.

– По какому критерию набиралась команда "Как звучит мир... Украина"?

Наталья: Все очень просто: синергия и чувство того, что это твоя семья, пусть съемочная, но семья. Потому что когда ты запускаешь проект, то участвующие в нем люди должны стать действительно одной своеобразной семьей. В целом для меня важны также профессионализм и творческая составляющая.

Евгений: Для меня как для режиссера было очень важно сформировать команду, которая не просто снимала бы картинку, но и видела мир немного по-другому, нестандартно. К примеру, на одной из съемок, после того, как мы уже отсняли все, что планировали, я заметил, что оператор-постановщик и операторы второй камеры продолжали искать интересные ракурсы. Их не остановил факт того, что съемка окончена. Мне нужны были такие люди.

Наталья: Для меня выбор композитора и ведущего был не менее важен. Учитывая, что самого прекрасного и талантливого режиссера я уже имела. На роль композитора и ведущего был приглашен Евгений Филатов. Когда мы встретились с ним и рассказали о нашей идее, уже с первых дней работы над проектом стало понятно: это настоящая синергия! Что-то новое и мощное рождается тогда, когда собирается команда, одержимая одной идеей, когда чувствуется настоящая любовь к работе.

– А как проходит съемочный процесс в городах, максимально приближенных к боевым действиям?

Наталья: Первый сезон проекта "Как звучит мир… Украина" из более опасных регионов охватил только Одессу. Во втором же сезоне мы исследовали восток и юг страны. Особенно запомнилось Запорожье. После первого же съемочного дня у всей команды возникло единодушное желание исследовать эти регионы Украины еще глубже. Люди так искренне радовались нам на каждой локации! Мы приезжали, чтобы показать героев Украины, которые остались в своих городах, борются и делают все возможное для победы – для местных это было очень важно, чтобы о них говорили. В Николаеве волонтеры развозят воду, оркестр выступает на улицах, невзирая на постоянную угрозу. И нам самим захотелось донести миру, что украинский народ живет, творит, борется, несмотря на сирены, отсутствие воды и света.

Евгений: Это наша обязанность, ведь сейчас творится история. Мы не просто делаем музыку этих городов – мы фиксируем все. Наши города звучат слишком невероятно и аутентично для того, чтобы гордиться ими. На войне все становится более контрастным, черное становится еще более черным, а белое – еще более белым. Люди, делающие добро, верящие в свой город и продолжающие творить даже в такие трудные времена, очень вдохновляют. Их истории дают нам силы и мотивацию рассказывать о них миру. Как они звучат во время войны. Конечно, после победы мелодия Запорожья, Днепра и Николаева будет совсем другой. Их ритм станет радостным, исполненным надежды и веры в светлое будущее. И тогда можно будет создать еще один трек, который расскажет об этой победе.

– Как вам при такой сложной работе удается сохранять семью и любить друг друга, как в самом начале отношений?

Евгений: По-моему, все очень просто – надо уметь разделять работу и любовь. Когда мы на работе, можем даже и поссориться. Но когда мы возвращаемся со съемочного дня, ссоры остаются между продюсером и режиссером, а муж и жена – это основное. Главное – засыпать вместе, просыпаться вместе, улыбаться и, конечно, заниматься любовью.

– С семейными делами и детьми как справляетесь? Или они тоже творческие?

Наталья: О да, они такие же творческие, как и мы. Они уже давно снимают и монтируют видео, играют на музыкальных инструментах, придумывают свои миры. Когда родители "варятся" в этом рынке, в этом мире, то детям очень тяжело быть не творческими.

– Евгений, когда у вас произошел переход на украинский язык и возникла идея создания украиноязычного контента на YouTube?

– Идея создания украиноязычного контента на YouTube возникла у нас давно, еще до начала войны. Даже не в Украине, а за границей, мы чувствовали, что знаем Париж лучше, чем свою соседнюю Черниговщину. В последний раз я там был десять лет назад, и мне захотелось вдохновить людей путешествовать не только по далеким экзотическим местам, ведь много классных мест находится совсем рядом.

К тому времени украиноязычного контента на YouTube было очень мало. Нам хотелось заполнить этот сегмент качественным, интересным и развлекательно-информационным контентом. Сейчас, к счастью, появилось много классных украинских каналов на разную тематику.

– Какие ваши творческие планы и какие еще проекты мечтаете реализовать?

Евгений: Сейчас не очень хочется рассказывать, что готовится. У наших творческих людей проекты есть, идеи есть, желания есть, но реальность нашего времени нас сталкивает с тем, что, к сожалению, нет финансирования. И все, я думаю, мои коллеги поймут, что мы ищем способы для реализации всех наших творческих идей.

Но мы однозначно не опускаем руки. Мы будем продолжать творить дальше, и пока не будет победы, все наши идеи и планы мы будем использовать для того, чтобы мир увидел и услышал, что происходит на нашей земле, что творят с нашими людьми. Все наши проекты будут связаны однозначно с этими смыслами. От себя скажу, что готовим проект о кино, о музыке, о звуках мира для большой аудитории. Все не рассказываю, потому что это тайна.

– Каким вы представляете себе День Победы?

Евгений: Этот день для всей Украины, для меня, для близких людей, абсолютно для всех будет огромным праздником и, надеюсь, он будет солнечным. Хотя, честно говоря, День Победы не станет одним днем. Это будет празднование не на один день, когда президент скажет: "Все, мы победили!". Это будет минимум месяц победы.

Наталья: И в этот день будут слезы, гордость, печаль. Я думаю, что для всей Украины и мира это будет одна синергия победы. Но для этого, для нашей победы, нужно не сдаваться, не опускать руки и искренне верить. Сейчас все находятся в достаточно депрессивном состоянии. Мол, что прошло два года, а мы так и не отвоевали все назад. Но ведь вспомните, как все начиналось, и поверьте, что мы гораздо сейчас сильнее, чем были тогда. Победа стопроцентно за нами, за украинцами. Не опускаем руки, продолжаем бороться. Слава Украине!

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