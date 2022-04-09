Синельников показал фото своего дома в Буче до и после прихода 'русского мира'

Продюсер "Орла и Решки" Евгений Синельников, который чудом вырвался из оккупированного города Буча (Киевская область), показал свой дом до того, как российские войска вторглись на украинскую территорию и после. Ведущему удалось выехать спустя две недели плена в оккупации, 10 марта.

Соответствующие фото он опубликовал на личной странице в Instagram. Напомним, что Евгений Синельников уже рассказывал о том, как ему пришлось пережить ад – встречу с врагом в своем доме, авиацию, артиллерию и другое (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо "русскому миру", что "спас" нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем", – саркастически написал продюсер.

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На опубликованных кадрах показана счастливая семья, позирующая в яркой гостиной на лестнице.

На следующих фото видна "спасательная операция" российских захватчиков дома Синельникова, который не узнать. Он остался в руинах: лестница разрушена, потолок частично обрушился, на стенах следы от пожара, а пол "забит" строительным мусором и остатками личных вещей.

Судя по кадрам, оккупанты попали прямо в трехэтажный дом Синельникова, который снаружи сгорел до кирпича.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Синельников рассказывал о зверствах, которые враги творили в его родном городе и обратился к россиянам, назвав их "рабами", которые совсем скоро почувствуют на себе все прелести жизни, свойственные Северной Корее.