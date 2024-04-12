'Россия... Ну это же рядом': Лилия Подкопаева объяснила, когда и почему перешла на украинский язык

Абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, легенда Украины Лилия Подкопаева после полномасштабного вторжения перешла на украинский язык, хотя родилась и выросла в Донецке, где, к сожалению, преобладал русский. Впрочем, активно использовать родной язык спортсменка начала еще до 24 февраля, а именно – после переезда в США, где общалась на украинском в диаспоре.

Свой украинский Подкопаева постоянно усовершенствует, а теперь начала учить язык и ее маленькая дочь Эвелина, которой нет и пяти лет. В частности, гимнастка читает с ребенком украинские книги, привезенные бабушкой из Киева. Об этом чемпионка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я начала пользоваться украинским языком гораздо больше, когда переехала в США, благодаря украинской диаспоре. Некоторое время я занималась с педагогом. Сейчас я смотрю много украинских передач, слушаю украинские подкасты, каждый день стараюсь совершенствовать свои знания. Моя младшая дочь Эвелина недавно начала заниматься в украинской школе в Атланте по субботам и уже даже декламировала стихотворение Тараса Шевченко "Течет вода из-под явора". Моя мама недавно вернулась из Киева и привезла нам книги на украинском языке, поэтому будем читать", – поделилась Лилия.

Подкопаева подчеркивает, что хоть она и разговаривала долгое время своей жизни на русском, ведь росла в русифицированной среде, она всегда с гордостью представляла во всем мире именно Украину. Ожидаемо, что иностранцы, особенно после развала СССР, отождествляли Украину с Россией. Гимнастка старалась это пресекать.

"Несмотря на то, что раньше я общалась на русском языке, я всегда представляла Украину. И когда мне говорили "Россия", "ну это же рядом", то отвечала, что когда-то это был Советский Союз, а с 1991 года это независимое государство", – добавила Подкопаева.

Ранее гимнастка со слезами на глазах призналась, что не общается со своей кумой, певицей Ани Лорак. Предательница Украины, которая сейчас планирует получать российское гражданство, стала крестной мамой дочери Лилии Подкопаевой Каролины.

Полное интервью олимпийской чемпионки для OBOZ.UA читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA также писал, что Лилия Подкопаева думает о беглом хореографе Владе Яме. Вспомнила она и Владимира Зеленского, с которым была знакома еще задолго до его президентства. Все подробности – в материале.

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