Российской блогерше в Дубае не продали сумку Chanel без согласия, что она не будет носить ее в РФ

Российская блогерша Лиза Литвин пожаловалась, что в Дубае ей отказались продавать сумку от Chanel, пока она не обяжется не ввозить аксессуар на территорию РФ. В марте Chanel вместе с рядом других люксовых брендов закрыли свои магазины в России из-за ее агрессии по отношению к Украине.

Как рассказала Литвин в Instagram, в магазине Chanel она подписала специальный документ. Это заставляют делать всех россиян, покупающих там вещи или аксессуары.

"Вот так выглядит документ, который россияне должны подписать, если они хотят купить вещи у Chanel. Дословно: Я не живу в России и не буду носить ее на территории России", – рассказала блогерша в соцсети.

Также Литвин опубликовала фото сумки, которую приобрела:

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Как писал OBOZREVATEL, ранее российская певица Анна Семенович пожаловалась на травлю ее земляков в Европе. По словам артистки, ее подругу в Италии не пускали в магазин, потому что она россиянка.

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