Российской актрисе запретили въезд в Украину. Фото

В субботу, 12 июня, пограничники на украинско-молдавской границе не пустили 59-летнюю российскую актрису озвучивания и дубляжа. Как оказалось, она незаконно посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как стало известно, знаменитость направлялась в Одессу, где должно было состояться ее выступление в театре. Отмечается, что женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица.

Поскольку на полуостров звезда попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили посещать нашу страну сроком на три года.

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Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогершу, которая ранее посещала временно оккупированную территорию Крым. Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции.

Также украинские пограничники запретили въезд в страну российской актрисе Розе Хайруллиной, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крым.

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