Известной российской актрисе запретили въезд в Украину. Видео
Украинские пограничники запретили въезд в страну российской актрисе Розе Хайруллиной, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крым.
Знаменитость задержали в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, во время разговора с пограничниками выяснилось, что Хайруллина находилась в Крыму, нарушив при этом установленный Украиной порядок въезда-выезда.
В нашу страну актриса прилетела рейсом из Минска. По ее словам, в Крым она ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попадала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную территорию.
Хайруллина добавила, что она планировала принять участие в киносъемках в Украине.
Теперь за нарушение знаменитости запретили въезд в наше государство сроком на три года. Сейчас актриса покинула страну обратным рейсом в Беларусь.
Напомним, Роза Хайруллина – советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ и Татарстана. Она известна телезрителям по ролям в "Орде", сериалах "Ольга" и "Содержанки".
Ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогершу, которая ранее посещала временно оккупированную территорию Крым. Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции.
Также в аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Российской Федерации, прибывших авиарейсом из Турции. Их не пустили в Украину из-за посещения своего времени оккупированного Крыма. Одним из россиян оказался известный в РФ рок-музыкант и актер Петр Мамонов.
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