Российского блогера Даню Милохина избили в Грузии из-за национальности и посоветовали 'валить' домой

Известного российского блогера и рэп-исполнителя Даню Милохина избили в центре Тбилиси из-за национальности. Группа людей посоветовала 21-летнему тиктокеру "валить" домой, а также подметила, что россияне сегодня "лезут" в Грузию, как и в 2008 году, когда оккупировали часть грузинских территорий.

Такие данные опубликовал российский Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, блогера избивали под антироссийвкие лозунги.

Инцидент якобы произошел после того, как Милохин дал интервью российской блогерше Мадонне Мур, в котором заявил, что скучает по родине.

"Рассказы о тоске по родине и прочем плавно перетекли в небольшой променад. 21-летний тиктокер зашёл в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и снова вышел на улицу. После – решил пошкодничать и заглянул в приоткрытое окошко одного из домов, рассказали нам посетители заведения, увидевшие всё это", – сообщается в источнике.

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Владелец дома, в который по непонятным причинам заглядывал Милохин, выскочил на улицу и якобы начал избивать блогера. Он в грубой форме посоветовал россиянину уезжать из страны, где гражданам государства-террористки совсем не рады. Также грузин поинтересовался, почему русские лезут к нему домой, как когда-то в 2008-м.

К мужчине, как пишет источник, присоединились и другие люди, которые не стали жалеть Милохина.

Обращаться в полицию блогер не стал. После случившегося он экстренно улетел в Дубай.

Напомним, в ноябре прошлого года Милохин, находясь в США, разучивал гимн Украины в компании своего украинского коллеги-предателя Артура Бабича.

Когда блогер решился вернуться в Москву, его быстро постарались записать в ряды оккупантов, чтобы "наказать" за "непатриотичную позицию". Парень после этого снова сбежал из России, но его объявил в розыск военкомат Анапы.

Также OBOZ.UA писал, что в начале 2022 года Милохин пытался попасть в Украину, однако его якобы не пустили. По словам блогера, он оказался для страны "врагом".

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