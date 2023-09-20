Скандального блогера Даню Милохина, который пел гимн Украины и сбежал из России, военкомат Анапы объявил в розыск

Известного российского блогера и исполнителя Даню Милохина объявили в розыск в России. Его разыскивают по заявлению военкомата города Анапа, вероятнее всего, как уклониста. Осенью этого года парня хотели отправить на фронт в рядах оккупантов, но он быстро сбежал из страны.

Такую информацию распространили пропагандистские российские СМИ. Сам Милохин в своем Telegram-канале уже отреагировал на новость.

"Что думаем?", – лаконично прокомментировал тиктокер-миллионник, явно не скрывая того, что заграницей ему не страшны попытки военного комиссариата затащить его в армию.

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Хотя еще совсем недавно блогер так сильно испугался перспективы быть призванным на службу и мобилизованным на войну, что быстро покинул Москву практически сразу после возвращения в нее.

Последние полтора года Милохин жил то в США, то в ОАЭ, однако на днях вернулся в РФ, поскольку, как рассказал брат звезды, решил дать россиянам "второй шанс". На возвращение тиктокера обратила внимание глава так называемой "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Именно она призвала привлечь знаменитость в ряды Вооруженных сил России, отметив: "Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию. Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на самом деле свою верность и преданность нашей родине".

Не смог проигнорировать приезд скандального блогера и опальный рупор Кремля Владимир Соловьев. Он вспомнил, как Милохин в США разучивал гимн Украины в компании украинского коллеги-предателя Артура Бабича.

С пеной у рта пропагандист называл Милохина "мразью и тварью" и кричал о том, что его срочно нужно отправить на фронт, где оккупанты "объяснят ему за гимн".

В связи со всеми этими обстоятельствами тиктокер не долго думая вновь сбежал из Москвы и отправился в Дубай. Тем временем приемные родители скандальной звезды заверили, что служить Даня не может из-за зрения -6,5. Однако это, очевидно, не убедило Z-патриотов, которые теперь объявили блогера в розыск.

Что интересно, разыскивают Милохина по заявлению военкомата города Анапа, хотя зарегистрирован он в Москве.

Как писал OBOZREVATEL, в начале 2022 года Милохин пытался попасть в Украину, однако его якобы не пустили. По словам блогера, он оказался для страны "врагом".

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