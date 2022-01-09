Российский блогер Милохин заявил, что его не пустили в Украину. Видео

Популярного в России блогера TikTok Даню Милохина якобы не пропустили на территорию Украины. По его словам, он оказался для страны "врагом".

Об этом 20-летний тиктокер сообщил в сторис Instagram. На кадрах была указана локация Киев и время 09:39 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену", – заявил Милохин на одном из видео.

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Таких он выложил в соцсети несколько. В одном из них отметил, что прилетел в украинскую столицу с друзьями и всех их "развернули обратно".

"Чуваки, меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули", – добавил россиянин.

Причины, по которым его не пустили на территорию Украины, он не указал. Как и то, видали ли ему и друзьям выдан запрет на последующий въезд в страну, как это бывало ранее с некоторыми его соотечественниками.

Кто такой Даня Милохин

Данила Милохин – российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. Родился 6 декабря 2001 года в городе Оренбург (РФ), рос с братом в детдоме, потом в приемной семье. В 16 лет подсел на наркотики, по данным телеканала "360°", позже зависимость ему удалось побороть.

Популярным в TikTok стал благодаря липсинк (lip sync) видео, коолаборациям и челленджам. Вскоре он присоединился к другим тиктокерам в Dream Team House – российский аналог американского коллектива подростков Hype House (общий контент-хаус, позволяющий разным влиятельным лицам легко создавать вместе видео).

Позже Милохин решил попробовать свои силы в музыке. Первый трек выпустил в 2020 году, записал песню с Николаем Басковым, Мумий Троллем и с тех пор, как пишут росСМИ, "его аудитория только увеличивается".

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Украину не пропустили актера из России Вячеслава Чепурченко. Причиной послужили факты нарушения им порядка въезда в Крым, хотя россиянин это оспаривал.