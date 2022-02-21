Российский рэпер украл песню у Кристины Соловий: теперь певице поступают угрозы. Подробности скандала

Российский рэпер Паша Изотов, нарушая закон об авторском праве, использовал в своем треке слова и музыку песни "Тримай" авторства украинской певицы Кристины Соловий. После того, как артистка обратила внимание на это и запретила реп-мейкеру использовать авторские мотивы, ей стали поступать угрозы от россиянина и его команды.

Так как композиция не была удалена с площадок Изотова после предупреждения, исполнительница обратилась к подписчикам и его представителям в своем Twitter. Звезда сравнила незаконные действия рэпера с "путинской стратегией – отбирать территории и присваивать украинскую культуру" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В "своей" композиции под названием "Нежно" россиянин изменил тональность голоса Кристины Соловий и наложил сверху на музыку авторский рэп. Песня получила признание среди русскоязычной аудитории в TikTok, после чего автор и заметила рэпера.

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"Один москальский х*й, который называет себя рэпером, осквернил мою песню, исказил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоках и ютубе. Теперь терроризирует моих юристов, команду и команды других артистов, чтобы очистить права", – сообщила артистка подписчикам.

По словам автора "Тримай", она в частных сообщениях предупредила Пашу Изотова, что не позволяла использовать собственную композицию. Однако на ее слова не только не отреагировали, но и начали присылать угрозы.

Автор канала на YouTube, где, по его словам, композиция была опубликована 7 лет назад, заявил, что благодаря переработанной версии о композиции артистки "вновь начали вспоминать".

"Если вам нужна война, вы ее получите. Еще пожалеете о том, что сказали и написали. Удачи вам, она вам понадобится", – заявил мужчина по имени Влад.

В свою очередь София Соловий подчеркнула, что не знала о существовании "Нежно" в течение 7 лет, а впервые услышала "творчество" российского рэпера на прошлой неделе.

"От**битесь от меня. От нас. От Украины и украинской музыки. Война началась в 2014 вашим молчаливым согласием, а то и аплодисментами. Ваши угрозы и лицемерие держите при себе", – ответила певица.

Стоит отметить, что в украиноязычном TikTok прислушались к просьбам Кристины Соловий жаловаться на видео с рэп-композицией, а также начали снимать свои ролики с оригинальным звуком в поддержку авторского творчества исполнительницы.

Коротко о звезде:

Кристина Соловий – украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Тримай" принес Кристине наибольшую популярность, войдя в список самых известных украиноязычных музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 30 млн. просмотров и сделал певицу призером премии YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий – первая артистка, чьим продюсером стал Святослав Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Соловий жаловалась на фаната, несколько лет ее терроризировавшего. Мужчина угрожал крахом карьеры певицы и устраивал онлайн-саботаж.