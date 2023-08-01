В Батуми еще одного украинца задерживали из-за протеста против лайнера из РФ: детали от МИД

31 июля на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батумы были задержаны двое граждан Украины. При этом одного из них, Дмитрия Закревского, удалось освободить.

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Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. Украинку Марину Чобанян пытаются освободить дипломаты.

Ранее стало известно о задержании гражданки Украины Марины Чобанян. По последним данным, она была перевезена в Озургеты и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, где ожидает дальнейшего разрешения её статуса или судебного рассмотрения.

После появилась информация о задержании еще одного гражданина Украины Дмитрия Закревского. Однако, спустя некоторое время дипломатам удалось добиться его освобождения.

"Отпустили (задержанного украинца)", – сказал он.

В настоящее время дипломаты работают над освобождением Марины Чобанян.

"Посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения", – заявил Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июля круизный лайнер "Astoria Grande" пришвартовался в грузинском порту Батуми после своего путешествия из Сочи. На борту этого лайнера находились российские туристы. Оппозиционные партии Грузии устроили россиянам "теплый прием", напомнив им о маршруте "русского корабля".

– Находясь в Батуми, российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин. Она отказывалась признавать, что Россия является оккупантом.

– А одного из туристов, который хвастался тем, что он россиянин, избили местные жители.

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