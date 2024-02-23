'Российский мусор': украинский певец заявил, что продюсер-предатель Бардаш украл у него миллионы долларов

Украинский исполнитель и один из основателей "Культурного десанта" Александр Чемеров рассказал о своем отношении к недавно получившему российский паспорт Юрию Бардашу. Раньше певец работал с продюсером над популярными проектами.

В частности, речь идет о Quest Pistols и украинской группе "Нервы". По словам Чемерова в интервью УНИАН, Бардаш – продажный человек.

Музыкант работал с предателем очень много лет. За этот период артист четко осознал любовь Бардаша к деньгам. "Лично у меня он украл миллионы долларов", – признался Чемеров.

Певец считает, что путинист сейчас в той ситуации, в которую и хотел попасть: "Он работает на ФСБ и получает деньги". "Я не могу назвать его человеком, он типичный российский мусор, который, я уверен, закончит очень плохо", – добавил исполнитель.

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