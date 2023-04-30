На 86-м году жизни скончался советский и российский модельер Вячеслав Зайцев: что о нем известно

В России 30 апреля умер советский и российский кутюрье Вячеслав Зайцев. Модельера не стало на 86-м году жизни.

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Об этом сообщают росСМИ. Днем дизайнер попал в московскую больницу с кровотечением в желудке. Потом его перевели в реанимацию, а в районе 18:00 Зайцева не стало (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кутюрье родился в семье работников и вырос практически без отца – он ушел на фронт, попал в плен и вернулся, когда сыну уже было 20 лет.

Публику Зайцев начал удивлять еще в московском текстильном институте. Работы дизайнера отличались странными цветовыми решениями и новым взглядом на советскую реальность.

При этом в СССР Зайцева долго не признавали.

"Двадцать лет меня никуда не пускали, боролись со мной, хотя я не понимаю почему, я всего лишь хотел подарить людям радость, признание красоты и приобщение к красоте", – говорил ранее модельер.

Еще в самом начале деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом.

Вскоре ее опубликовал журнал "Пари Матч" со статьей под названием "Он диктует моду Москве". И только спустя три года, в 1965 году автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали всемирно известные модельеры Пьер Карден и Марк Боан (Dior).

Но со временем, а точнее почти через четверть века уже в свои 50, Зайцев стал создателем нарядов для наиболее известных в СССР и РФ деятелей культуры и искусства – Эдиты Пьехи, Аллы Пугачёвой, Муслима Магомаева, а потом и Филиппа Киркорова, Полины Малашенок и других.

За свою карьеру Зайцев провел показы в разных уголках мира – США, Японии, Франции, Италии, Германии и других.

А в 2016 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за болезни начались проблемы с суставами, состояние постоянно ухудшалось. С тех пор он почти никуда не выходил из дома, не посещая светские мероприятия и модные показы.

У модельера остались сын Егор, который также стал дизайнером, и две внучки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер французский модельер, основатель люксового дома моды Paco Rabanne Пако Рабан. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

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