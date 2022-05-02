Российский актер-путинист Шагин пожаловался, что Хлывнюк перестал с ним дружить: в чем проблема, брат?

Российский актер-путинист Антон Шагин, которого зрители знают благодаря фильму "Стиляги", рассказал об испорченных отношениях с известным украинским музыкантом Андреем Хлывнюком. Артист, который публично поддержал так называемую "спецоперацию" в Украине, искренне удивляется, почему "друг" не хочет с ним общаться.

Более того, Шагин осудил фронтмена группы "Бомбокс" за его патриотизм, заявив, что тот "вступил в эту безумную тероборону" и спонсировал "нацистские формирования". Такое заявление пропагандист сделал в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

Отношения между певцом и актером, как рассказал Шагин, начали портиться еще в 2014 году, а в 2017-м знаменитости полностью прекратили общаться. Помимо прочих политических причин, еще одним поводом разорвать дружбу стала фанатичная симпатия кинозвезды к диктаторскому путинскому режиму.

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"Я получил государственную премию из рук Владимира Владимировича Путина. И об этом узнал мой близкий на тот момент товарищ из Киева. Он написал мне в WhatsApp: "Что происходит?" А я написал в ответ: "А в чем проблема, брат?"... Мы действительно с ним очень здорово общались... Мы раньше с ним по Киеву вместе гуляли много, пили пиво, читали стихи друг другу. Я к нему прилетал на концерты в разные города. И заграницу, и в саму Украину, и здесь в Москве он выступал в 2014 году до известных событий. Я всегда отстаивал открыто свою позицию. Потом наши отношения начали портиться. В 2017 году он окончательно разорвал наше общение", – прокомментировал актер.

Шагин, который с 24 февраля распространяет фейки о ВСУ и открыто поддерживает агрессию России, откровенно осуждает фронтмена "Бумбокса" за его любовь к Родине. Он уже не надеется, что музыкант изменит свою позицию. Очевидно, актер мог предположить, что Андрей Хлывнюк "поблагодарит" РФ и кремлевскую власть за кровопролитную войну в его стране, а перед самим "приятелем" извинится за былые разногласия.

"В связи с тем, что он вступил в эту безумную тероборону и постит свои какие-то безумные дела... Месяц назад, когда еще был Instagram, я был на него подписан, хотя он от меня давно отписался. А я сохранял огонек, что у него проснется здравомыслие. Но это было тщетно, потому что уже он отправлял со своих концертов деньги на поддержку различных формирований, очевидно, нацистских... Думаю, что он не поменяет свое мнение, он не услышит", – выдал актер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение. Артист показал, как пострадало его лицо в результате атаки врага.