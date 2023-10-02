Российский актер-путинист Гостюхин поссорился с сестрой из Харькова и дочерью из США: все из-за Украины

Российский актер Владимир Гостюхин горячо поддерживает агрессивную политику Кремля и ездит на оккупированный Донбасс. Артист стал гостем программы пропагандистки Екатерины Стриженовой "Время покажет". Артист пожаловался телеведущей, что переживает семейную трагедию.

Старшая сестра Гостюхина живет в Харькове и не разделяет его политических взглядов. А дочь в США, по словам Гостюхина, не отвечает на его звонки.

"Дети уехали, а сестра осталась в городе. Разговаривать с ней стало невозможно. Она часто присылает мне фотографии разрушенного Харькова, пишет, что это уничтожил Путин. Убедить ее? Как? Их убедить невозможно", – признался актер пропагандистке Стриженовой.

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По словам ура-патриота, из-за политических разногласий ухудшились его отношения и с младшей дочерью Александрой. Девушка живет в Америке и не разделяет родительский восторг от политики российского президента. Гостюхин говорит, что дочь с ним общается исключительно через старшую сестру: "Было очень странно, мы переписывались, а потом она перестала мне отвечать. А со старшей сестрой она общается. Вот теперь от одной дочери узнаю, как дела у другой".

К слову, Гостюхин, жалующийся, что родственники отвернулись от него, сам в свое время пренебрегал семьями: на счету актера четыре официальных брака. У него две официальные дочери, а Александра родилась от внебрачной связи актера с тележурналисткой. Девушка окончила журфак МГУ, но переехала жить в США.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский актер Владимир Гостюхин увидел в Украине "диктатуру американофашистов".

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