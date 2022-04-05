Российский актер и скандальный 'Мистер Вселенная' Александр Невский на второй месяц войны поддержал Украину

Российский актер, бодибилдер и "Мистер Вселенная" Александр Невский поддержал Украину на второй месяц войны и выступил против войны. Он назвал украинский народ – героями.

Соответствующий пост Невский опубликовал на личной странице в Twitter. Актер заявил, что виновные в убийстве мирного населения Украины должны быть наказаны.

"Все вины в ужасных преступлениях против мирного населения должны быть наказанными. Войну следует остановить. Выражаю поддержку всему героическому украинскому народу", – написал бодибилдер.

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Отметим, что кроме актерской карьеры, Невский известен еще скандалом вокруг титула "Мистер Вселенная".

Скандал с титулом "Мистер Вселенная"

Александр Невский называл себя победителем конкурса по версии NABBA и множества других соревнований. Однако при этом он умалчивал о том, что чемпионат в 1999 году проводился INBA, а не NABBA.

Соответственно из-за противоречивой информации он подвергался жесткой критике со стороны многих функционеров федерации бодибилдинга и ведущих бодибилдеров России.

Также он заявлял, что является советником Министерства культуры Российской Федерации по спорту, однако эта информация была опровергнута референтом министра, заявившей, что такой должности в министерстве нет, а сам Невский никогда не привлекался ни в качестве штатного сотрудника, ни в рамках общественной работы.

Позже актер выступил с "переобувшимся" ответом, в котором заявил, что никогда не приписывал себе титулы "Мистер Вселенная" или "Мистер Мир", что никогда не участвовал в соревнованиях NABBA, а также, что не имеет должности в Минкульте РФ, возложив ответственность за дезинформацию на неквалифицированных журналистов.

В 2010 году Александра Невского пригласили на 60-й чемпионат по бодибилдингу "Мистер Вселенная" в качестве почетного гостя, а вслед за этим российские СМИ приписали бодибилдеру победу в конкурсе, проходящем в городе Брусно Купеле (Словакия). Тогда Невский заявил, что сбылась его мечта, когда ему удалось повторить путь Арнольда Шварценеггера.

Вскоре СМИ признали свою ошибку в публикации ложной победы, однако пиар-агентство актера заявили, что просто не знали об ошибке.

Занявший второе место в конкурсе "Мистер Вселенная" Дайо Ауди обвинил WBBF в обмане и заявил, что из соревновательного бодибилдинга Невский ушёл в 2008 году, а в Брусно Купеле был приглашенным гостем. WBBF ответили ему, что написанное обвинение Ауди было продиктовано обидой из-за второго места.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рэпер Face поддержал Украину и заявил, что ему стыдно за действия своих сограждан, которые могли бы сделать больше.

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