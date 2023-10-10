Меладзе продал особняк под Москвой, в котором жил с Брежневой: росСМИ раскрыли детали сделки и цену. Фото

В начале 2023 года появилась информация, что бывшие влюбленные – украинская певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе – продают свой особняк под Москвой, а на днях пропагандисты выяснили, что сделка уже на финальной стадии. Покупатель бывшего любовного гнездышка эмигрировавших звезд, решил сохранить анонимность.

По данным росСМИ, знаменитости планировали продать его за 299 миллионов рублей, но выручили гораздо больше. Неизвестный богач приобрел роскошный дом за 350 миллионов (128 миллионов гривен). OBOZREVATEL решил показать, как он выглядит (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты утверждают, что продажей жилья занимался Меладзе через свою мать, которая следила за ходом сделки. Сейчас оформляются документы, а покупатель выдвинул условие полной анонимности.

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Элитный трехэтажный особняк расположен в поселке "Миллениум парк". Продажей занималась риелторская компания. Площадь дома – 700 квадратных метров.

Покупатель за свои немалые деньги получил королевскую гостиную с панорамными окнами, охватывающими два этажа, комнату с домашним кинотеатром, два санузла, три спальни, гардеробные, огромную кухню, столовую, гараж, мансарду, спортзал, хаммам и все роскошные элементы декора, такие как массивная хрустальная люстра и камин.

Напомним, что на момент публикации объявления о продаже супруги уже были в разводе. На днях певица заявила, что их история любви закончилась год назад.

Вера Брежнева упорно молчит о причине такого решения. В комментарии для СМИ она попросила уважать свою личную жизнь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую тайну супруги скрывали годами и что за "высокие материи" не позволили певице родить.

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