Российская звезда 'Танцев со звездами' Кристина Асмаловская скончалась от COVID-19

Российская телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на 42 году жизни. Известно, что артистка не успела вакцинироваться от COVID-19.

Трагическую новость сообщила ее подруга и коллега по детскому шоу "АБВГДейка" Татьяна Черняева на своей странице в Facebook. Автор поста напомнила, каким светлым и добрым человеком была покойная (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В "АБВГДейке" печаль... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку", – написала художественный руководитель программы.

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В конце текста было сказано, что ведущая умерла от осложнений после заражения коронавирусом. По словам давней подруги Асмаловской, танцовщица не смогла вылечиться, потому что не успела привиться.

Позже Татьяна рассказала, что Кристину положили в больницу с камнем в желчном пузыре, но после выписки у нее возникли проблемы с дыханием. Почти сразу звезду российских "Танцев со звездами" госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Сообщается, что в понедельник вечером она была переведена в реанимацию, однако до утра артистка не дожила.Сейчас родные покойной выбирают место и день похорон.

Кратко о звезде:

Кристина Асмаловская родилась в 1980 году в Москве. Была профессиональной танцовщицей и мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, а также трижды чемпионкой России среди профессионалов. Выполнила эпизодические роли в сериалах "Адъютанты любви" и "Моя прекрасная няня".

Запомнилась телезрителям как ведущая детского шоу "АБВГДейка" и участница нескольких сезонов российских "Танцев со звездами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве от COVID-19 также скончался шестикратный чемпион CCCР по дзюдо и пятикратный чемпион Европы Анатолий Бондаренко. Покойный был уроженцем Винницы.