От COVID-19 умер родившийся в Украине пятикратный чемпион Европы по дзюдо

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Анатолий Бондаренко

Шестикратный чемпион CCCР по дзюдо и пятикратный чемпион Европы Анатолий Бондаренко скончался в Москве в возрасте 77 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Международной федерации самбо Сергея Елисеева, причиной трагедии стал коронавирус, которым заразился титулованный экс-спортсмен.

Анатолий Бондаренко

Елисеева назвал смерть Бондаренко большой потерей для международного спорта. Профессиональную карьеру тот завершил в 1975 году.

Анатолий Бондаренко умер на 78-м году жизни
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Анатолий Афанасьевич родился в Виннице. В 1970 году закончил Киевское высшее танково-техническое училище. Выступал за "Советскую Армию" (Киев) и СКА (Ленинград). Член сборной команды страны в 1964—1970 годах.

Анатолий Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от последствий коронавирусной инфекции в Харькове умер 11-кратный чемпион мира по борьбе.

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