Российская телеведущая и блогерша Дана Борисова пожаловалась, что на отдыхе в Таиланде столкнулась с украинкой. Услышав, что пропагандистка с дочерью приехали из РФ, туристка из Украины якобы бросила в них тарелку.

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Это немного испортило отдых россиянке, очевидно, надеявшейся на теплый прием на курорте, когда армия ее страны терроризирует мирный украинский народ. Об этом Борисова рассказала в интервью пропагандистам из МК (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам ведущей, один из завтраков в Таиланде для нее закончился неприятным инцидентом.

"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны приехавшей с ребенком украинки. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью", – пожаловалась пропагандистка.

Для нее такая реакция гости из Украины осталась непонятной. Интересно, что менее чем через минуту Борисова добавила – она с начала полномасштабной войны поддерживает террористические действия российского правительства.

Россиянка, по всей видимости, не смогла найти взаимосвязь между одобрением геноцида украинцев и реакцией граждан мирной Украины на встречу с народом террористов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский блогер Михаил Литвин пожаловался, что на горнолыжном курорте Куршевель его оскорбили туристы из Польши. Поляк в разговоре с Литвиным осудил народ России за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают оккупационную армию.