Российская актриса и блогер Алена Водонаева показала россиянам правду о резне в Буче

Бывшая участница российского реалити "Дом-2", актриса и блогер Алена Водонаева опубликовала скриншот экрана телефона, где показаны новости об ужасных событиях в Буче (Киевская область), таким образом, рассказав российским подписчикам правду. Знаменитость и ранее давала понять своим поклонникам, что не поддерживает войну, которую развязала Россия в Украине.

Соответствующий скриншот она опубликовала в личном Telegram-канале. Отметим, что количество подписчиков в Telegram Водонаевой достигает 85 тысяч, а в Instagram – более 2 миллионов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре Алена Водонаева показала результаты запроса в Google "Буча". В самом верху показаны новостные сайты РФ, которые твердят о том, что кадры о массовых убийствах в Киевской области "постанова". Ниже выведены другие новости о трагедии в городе Буча.

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Добавим, что экс-участница "Дома-2" и ранее намекала своей многомилионной аудитории, что она против войны в Украине, когда один из ее поклонников призвал определиться с позицией. Тогда в ответ Водонаева апеллировала к "быстро состряпанному закону" об уголовной ответственности за "фейки о действиях российской армии", за которые можно сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Вскоре блогер опубликовала скриншот поста российского певца Николая Баскова, который активно поддерживает агрессивную войну в Украине. Она никак не прокомментировала свою публикацию, однако добавила ответную реакцию украинской телеведущей Маши Ефросининой на слова "натурального блондина".

Кроме того, Алена Водонаева поделилась в Telegram-канале новостью о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением ко всему миру на 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми".

Вероятнее всего, таким образом, знаменитость пытается донести правду своим подписчикам о том, что происходит в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алена Водонаева считает, что акт вхождения Крыма в состав РФ "не соответствующим никаким международным нормам", а также, что Россия должна будет расплатиться, ведь "это варварство".

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