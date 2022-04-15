Роман Сасанчин за неделю до новости о разводе обещал жене 'скоро быть вместе'

Победитель десятого сезона шоу "Голос країни" и второго сезона "Голос. Діти" Роман Сасанчин за неделю до расставания с супругой выпустил трогательный трек о дочке. 2 апреля Элизабет исполнилось три месяца. Звездный папа пообещал ей и теперь уже бывшей возлюбленной Иванне "скоро быть вместе".

Чувственную композицию двадцатилетний артист исполнил, аккомпанируя себе на рояле. Видео он разместил 7 апреля на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вчера, 14 апреля, Иванна Сасанчина заявила, что она и Рома – больше не семья. Новость стала шоком для фанатов пары, которая узаконила свои отношения совсем недавно – в конце декабря 2021 года.

Эксы успели отписаться друг от друга в соцсетях и закрыть свои профили. Музыкант же ситуацию пока никак не прокомментировал. Последней публикацией в его аккаунте стала песня о маленькой Элизабет, которая, очевидно, вместе с мамой уехала из Киева, спасаясь от войны

Видео дня

Под видео Сасанчин оставил комментарий: "Сердце мое... обещаю, что уже скоро мы будем вместе. Бог нам всем поможет и никогда не покинет нас в трудную минуту горя! Ты самое дорогое, что у меня есть. Страшный сон скоро закончится, и мы все очнемся в лучшей, свободной, независимой Украине".

В комментариях вокалисту написали сотни положительных отзывов, отметив, насколько проникновенно молодой папа спел строчки о ребенке.

Напомним, Иванна Сасанчина обнародовала новость о расставании со звездным мужем. Она сообщила: "Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, со временем переболит".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Роман Сасанчин заявил, что продает двухкомнатную квартиру, которую ему вручили на проекте "Голос країни-10", несмотря на то, что ранее мечтал переехать туда.