Роман Сасанчин сделал неожиданное заявление о выигранной на 'Голосе' квартире в Киеве

Победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин, которому на проекте вручили ключи от двухкомнатной квартиры, неожиданно изменил на нее планы. Если раньше певец рассказывал, что мечтает переехать в выигранное жилье с любимой и дочерью после ремонта, то теперь в планах молодого семейства – продать его.

Соответствующее решение он озвучил в Instagram-посте на своей странице. По словам 19-летнего юноши, деньги пойдут на реализацию неназванной мечты и приобретения квартиры, меньшей по размерам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что квадратные метры Романа Сасанчина в столице пустуют со времен победы на десятом сезоне вокального шоу "Голос страны", ведь они нуждаются в ремонте, на который у семьи до сих пор не хватало денег.

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Молодой папа неоднократно отвечал подписчикам, что они с женой Иванной и новорожденной Элизабет хотят переехать в просторную квартиру в Киеве, но сейчас семья нацелилась на исполнение еще одной мечты.

"Очень много времени размышлял об одном чрезвычайно важном вопросе относительно квартиры, которую еще 2 года назад выиграл на "Голосі країни-10". Вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать. Но хорошо раздумав, я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру", – говорится в сообщении.

В комментариях артиста не поддержали. Подписчики призвали еще раз подумать о продаже жилья, ведь в будущем это может добавить проблем супругам.

"Продать легче всего. Конечно, ваше дело, но это странно", "Лучше сдай в аренду", "Я не хейтер, но это большая ошибка", "Вы рискуете остаться без квартиры", – говорится в сообщениях под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний победитель "Голоса країни" перед Новым 2022 годом впервые стал отцом. По словам певца, роды его супруги пошли не по плану, поэтому ей пришлось делать операцию.

Коротко о звезде:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса країни". 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни" и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.