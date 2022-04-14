'Так делают преступники при побеге'. Марченко уличили в использовании пластической хирургии. Фото

Пластический хирург Григорий Стрикун заявил, что супругу задержанного Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко сложно узнать, в сравнении с той, которую украинцы привыкли видеть. По его словам, очевидны несколько неудачных пластических операций.

Соответствующий пост хирург опубликовал на личной странице в Facebook. Стрикун отметил, что Марченко могла сделать как минимум четыре операции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пластический хирург сказал, что телеведущая вероятнее всего сделала ринопластику и блефаропластику.

"Кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции. Верхняя блефаропластика выполнена с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты."

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"Нижняя – с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза", – написал пластический хирург.

Он добавил, что в результате нарушения Марченко вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко.

Также в число пластических операций вошло – удаление жировых тел Биша и чрезмерные дозы ботокса.

"Удаление жировых тел Биша поспособствовало "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица. Также заметно полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица", – написал он.

Хирург подытожил, что не следил за внешностью Оксаны Марченко ранее, поэтому не может сказать, изменения произошли внезапно или постепенно.

"Все выводы все же субъективны. Но такая комбинация операций за один раз чаще используется преступниками при побеге и смене паспорта", — подытожил Григорий Стрикун.

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