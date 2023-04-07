Родители – не те, кто родили: 5 знаменитостей, которых воспитали приемные мама и папа

Не все знаменитости с теплом вспоминают о своем детстве. Одним приходилось в юном возрасте тяжело работать, потому что у их родителей не было денег даже на базовые нужды. От других отказались родные мама и отец. Однако это не помешало им добиться в карьере успеха и кардинально изменить жизнь.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, выросших в приемных семьях. Некоторые из историй вас удивят.

1. Мэрилин Монро

Американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро лишь короткое время росла с матерью Глэдис, которая воспитывала будущую звезду одна. Женщине пришлось отдать дочь в приемную семью. Все из-за осуждения касательно рождения ребенка вне брака. Глэдис виделась с девочкой, но изредка. Она даже пыталась изменить решение и забрать Мэрилин к себе, но ей это не удавалось: мама Монро была вынуждена лечиться в психбольнице.

Детство будущей кинозвезды было нелегким. В общей сложности она сменила 10 приемных семей, в одной из которых в 9-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия. Чтобы поскорее начать самостоятельную жизнь, Мэрилин в 16 лет вышла замуж.

2. Шер

Родители Шер, будущей знаменитости, исполнительницы легендарного хита "Believe", развелись, когда ее мать Джорджия Голт была беременна. Первые годы девочки проходили в нищете. Чтобы заработать на жизнь, мама периодически снималась в кино и дефилировала подиумами, но это не приносило достаточно денег. Когда Шер исполнилось 2 года, она заболела и отдала дочь в приемную семью. Позднее вернула ее, и передала на воспитание к своей матери.

3. Джон Леннон

Мать и отец Джона Леннона, британского рок-музыканта, основателя и участника группы "The Beatles", развелись вскоре после его рождения. Далее мальчика отдали на воспитание родной тете и ее мужу. С новой семьей Леннон не смог поладить, поскольку те не поддерживали его увлечение музыкой: считали, что занимается ерундой. А вот с родным дядей сблизился – тот заменил ему отца.

4. Эдди Мерфи

Отец американского актера и режиссера Эдди Мерфи покинул семью, когда мальчику было 3 года. Вскоре начались проблемы со здоровьем матери будущей звезды. Когда ее госпитализировали, Эдди и его старший брат Чарли отдали в приемную семью, где те жили несколько лет. Потом – благополучно вернулись к маме. В одном из интервью Мерфи поделился воспоминаниями о жизни в другой семье: "Нас воспитывала женщина – "черный нацист". Это были ужасные дни. Это, вероятно, послужило причиной, по которой я научился с юмором преодолевать трудности и стал комиком".

5. Коко Шанель

Французская кутюрье Коко Шанель, принесшая в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, имела нелегкое детство. Ее мать скончалась, когда девочке было 6 лет. Позже ее (12-летнюю), а также четырех братьев и сестер отец отдал под опеку родственников, затем – в католический монастырь, и в интернат. По словам Коко, это дало толчок к выбору будущей профессии: вынуждена всю жизнь носить серые ношенные вещи, она мечтала хорошо одевать всех женщин в мире.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, воспитавших приемных детей.

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