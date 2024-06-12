Культура кенселлинга российских артистов активно продолжается, поэтому в Любляне, столице Словении, отменили очередной концерт балерины-путинистки Светланы Захаровой, которая еще и родилась в Луцке, но настолько влюбилась в "великое искусство", что изменила Родине. Представлять она должна была свой проект "Моданс", но еще раз показать его на мировой арене не удается.

Украинцы, а именно Посольство Украины в Словении, добились убрать из списка артистов Люблянского фестиваля Захарову. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Очередной концерт российской примы-балерины Светланы Захаровой с проектом "Моданс" не состоится в Словении. Благодаря комплексной работе Посольства Украины в Словении с представителями словенских государственных учреждений и при содействии украинской общины в Словении выступление российской примы-балерины в рамках Люблянского фестиваля в столице Словении отменены", – информирует МИД.

В частности, Министерство поблагодарило партнеров за помощь в решении этого вопроса.

"Русская культура – культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Благодарим наших партнеров за недопущение распространения российского так называемого "великого искусства" на мировых сценах и площадках", – говорится в сообщении.

Известно, что Светлана Захарова родилась в Луцке, но настолько была увлечена "великим искусством", что изменила Родине и отправилась развивать карьеру в "Великом театре" в Москве. Что интересно, свое творчество она совмещала с политикой и в 2007-2011 годах балерина была депутатом "Единой России". В 2014 году, когда началась война РФ против Украины, она поддержала захватчиков, но с начала полномасштабного вторжения в 2022 году ничего публичного не объявляла.

Ее позиция понятна без слов: Захарова продолжает работать в России, ездит с их концертами по миру и в этом году даже стала доверенным лицом диктатора Владимира Путина. К слову, пять месяцев назад она в интервью пропагандистам рассказывала, что представляет только русскую культуру и на нее кенселинг не повлияет: "Где бы я ни выступала, у меня русская школа, все равно я везде представляла русский стиль и свой стиль ".

Следует отметить, что Светлане Захаровой уже отказали в выступлении в Сеуле, Южной Корее, где она должна была через несколько дней представлять вышеупомянутый проект "Моданс". Тогда это решение аргументировало желанием обеспечить артистам и зрителям безопасность.

Впоследствии накануне еще одного концерта отменили выступление нескольких россиян "Великого театра", но имена "пострадавших" не объявляли. Однако нетрудно догадаться, что, вероятно, Захарова также участвовала в нем, ведь является частью этой труппы.

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