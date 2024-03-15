В Сеуле отменили выступление балерины Светланы Захаровой родом из Украины: что случилось

Выступление уроженки Луцка, предательницы-балерины Светланы Захаровой, живущей в России и поддерживающей войну, отменили в Сеуле, Южная Корея. Это аргументировали желанием обеспечить артистам и зрителям безопасность.

Однако не последнюю роль в решении отменить балетное выступление "Моданс" танцовщицы балета Большого театра сыграло украинское посольство, пишет The Korea Times. В стране, как сообщается, подняли вопрос, насколько уместно разрешать концерты поддерживающих Путина лиц на фоне войны в Украине.

Выступление должно было состояться через несколько дней в Сеульском центре искусств. Захарова готовилась воплотить на сцене Коко Шанель, когда ей сообщили о решении Центра, относящегося к Министерству культуры, спорта и туризма.

"Мы с сожалением сообщаем вам, что корейский этап "Моданс" отменен из-за необходимости безопасности зрителей и артистов. Мы приносим искренние извинения всем ожидавшим этого представления и просим вас отнестись с пониманием", – говорится в сообщении.

Прошло 11 дней с тех пор, как посольство Украины в Корее высказало возмущение, обвинив Захарову и нынешнего директора Большого театра Валерия Гергиева в поддержке путинского режима.

Украинцы объяснили, что разрешением выступать в Корее Министерство культуры страны поощряет РФ к пропаганде террористической культуры. Очевидно, эти слова были услышаны.

Пишут, что российское посольство также отреагировало, выразив "глубокое сожаление" и заявив, что "культура должна быть вне политики". Впрочем, в мире, где военные преступления и оккупацию осуждают, эти нарративы уже перестают действовать.

Организатор "Моданса" в Сеуле, компания InArts Production, заявила, что соглашается с решением отменить шоу.

Захарова – член партии "Единая Россия", а с 2018 года еще и член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Ранее OBOZ.UA писал, что концерт российской исполнительницы Клавы Коки, в Таллинне, столице Эстонии, второй раз после начала полномасштабной войны в Украине отменили. Причина та же – поддержка террористического режима РФ.

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