'Отдайте территории – война закончится!' Оперная певица Людмила Монастырская рассказала о закулисье концертов за границей

Украинская оперная певица Людмила Монастырская часто ездит с гастролями за границу, где иностранные коллеги высказывают свой взгляд на войну России против Украины. По мнению звезды, бестактные вопросы ей задают из-за того, что люди вдали от потенциальной опасности и не знают, как это – жить постоянно в стрессе.

В частности, весомым фактором в этом является вопрос менталитетов, из-за чего европейцы к войне относятся со "спокойным безразличием". О разговорах за кулисами своих концертов оперная певица рассказала в интервью "Інформатору Україна".

"Я много гастролирую и знаю менталитеты других стран. Наверное, поэтому меня часто спрашивают, как они относятся к русской культуре. На что я отвечаю: "Так в их же двор не прилетел какой-то обломок". Они не варятся в этих воздушных тревогах и стрессе 24 на 7. Поэтому, пожалуй, они и относятся к этому со спокойным безразличием. У меня очень много было таких моментов, когда на закрытых мероприятиях прямым текстом мне говорили: "Отдайте уже эти территории – пусть скорее война закончится". Когда мне это говорят итальянцы, я им предлагаю: "Чего же вы тогда не отдадите Сицилию или Сардинию?" – рассказала Людмила Монастырская.

Оперная певица категорически против любых упоминаний о российских культурных деятелях на мировой сцене, а тем более в исполнении украинских трупп репертуара художников страны-агрессора.

"Национальная опера Украины – это главный театр нашей страны, поэтому во время войны здесь не может быть российского репертуара. Хотя сами по себе эти известные российские композиторы – гении, потому что написали произведения, которые не одно столетие исполняются во всем мире. То, что писал Чайковский, то сокровище. Но отказ от этой музыки – это не только политическое, но и морально-нравственное решение. Это вполне логичная реакция, если происходит геноцид, и наш самый ярый враг, наш ближайший сосед, при этом хочет стать нами. Ибо эти московиты к Киевской Руси вообще не имеют никакого отношения. Даже название они забрали…" – объяснила артистка.

В Украине трансляцию русской культуры считают позорным решением, впрочем, Людмила Монастырская не исключает, что после окончания войны эта тенденция останется: "Уже погибло так много лучших представителей украинского генофонда и это серьезный повод".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Вене 150 украинцев сыграли оперу под руководством дирижерши Оксаны Линов, которая оскандалилась сотрудничеством с российскими коллегами.

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