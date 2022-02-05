Риз Уизерспун удивила фанатов невероятной схожестью с 22-летней дочкой. Фото

Популярная голливудская актриса Риз Уизерспун порадовала поклонников новым снимком с 22-летней дочерью Авой. Женщины стояли на кухне и одинаково улыбались. Своей схожестью звездная мать с дочкой удивили фанатов и их засыпали комплиментами.

Соответствующее фото актриса разместила на личной странице в Instagram. "Ну, я думаю, сухой январь закончился", – написала Риз Уизерспун (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре можно рассмотреть, что для снимка Уизерспун выбрала легкое платье темно-зеленого оттенка с принтом в цветок. Наряд она дополнила аксессуарами в виде золотых сережек и браслетов. Свои волосы голливудская звезда оставила распущенными, а мейкап выполнила в нюдовых оттенках.

Видео дня

Ее дочь Ава надела черный гольфик, замшевую мини-юбку светло-коричневого оттенка, а также черные колготки. Волосы она также оставила распущенными, но лишь слегка подобрала в хвостик сзади.

Отметим, что Ава и Риз держали в руках бокал с шампанским и мило улыбались на камеру. Поклонники засыпали мать с дочкой комплиментами и отметили, что они невероятно похожи, словно двойняшки.

"Двойняшки", "Очень милые", "Красивые", "Великолепные", "Самый потрясающий дуэт матери и дочери", "Я вижу двух Риз", "Красивые близнецы", "Будто сестры", "Я никогда за свои 40 лет жизни не видел таких двойников матери и ребенка! Красивые", "Вы обе такие замечательные", "Такие красивые, нет слов", "Вы удивительно схожи", "Она твой клон, выглядите потрясающе", – пишут люди.

К слову, Ава Элизабет Филипп – дочь Риз от первого брака с актером Райаном Филиппом. Кроме того, актриса воспитывает еще двух сыновей – Дикона и Теннесси.

Коротко о знаменитости:

Риз Уизерспун – американская актриса и продюсер. Именно роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе" принесла Риз популярность. Широкое признание критиков актриса получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша, в фильме "Переступить черту".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядят дети супермоделей, которые пошли по их стопам. Среди них, дочь Кейт Мосс – Лила, дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер и другие.