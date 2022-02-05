Как выглядят дочери супермоделей, которые пошли по их стопам. Фото

Топ-моделей 90-х и 80-х до сих пор считают иконами красоты, хотя они сами уже вырастили новое поколение манекенщиц. Дочери звезд уже повторяют за мамами и покоряют мировые подиумы.

Дочь Ванессы Паради стала лицом Chanel, а наследница Кейт Мосс продолжает развивать модельное агентство. OBOZREVATEL рассказывает, как развивается карьера юных моделей, которые пытаются превзойти успех матерей.

Дочь Кейт Мосс – Лила

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Дочь супермодели Кейт Мосс 19-летняя Лила пошла по стопам матери. Девочка впервые приняла участие в профессиональной фотосессии в 2018 году, когда ей было 16 лет. Тогда молодая модель стала лицом бренда Marc Jacobs Beauty. Сейчас Лила Мосс участвует в модных показах и сияет на обложках мировых глянцев, а ее мама является владелицей модельного агентства.

Дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер

Дочь Синди Кроуфорд снялась для фотосессии бренда Versace в 10 лет, именно с этого времени началась карьера Кайи Гербер. Сын и дочь Кроуфорд теперь могут составить конкуренции топ-модели. Помимо моделинга, Кайя тоже пробует свои силы в кино. 20-летняя девушка снималась в 10 сезоне "Американской истории ужасов".

Дочь Хайди Клум – Лени

Топ-модель Хайди Клум никогда не скрывала от глаз поклонников свою дочь Лени, которая выросла красавицей. Впервые юная звезда снялась в модном глянце в 2015 году, когда ей было всего 11. Сейчас 17-летняя манекенщица открывает показы и участвует в пикантных фотосессиях.

Дочь Ванесси Паради – Лили Роуз-Депп

Хотя Ванесса Паради считает себя актрисой и певицей, но ее проектам в моделинге позавидует любая, поскольку она стала лицом бренда Chanel. Дочь Лили Роуз-Депп очень похожа на мать, потому уже в 16 лет стала новой музой дизайнера Карла Лагерфельда. Помимо рекламных кампаний, 22-летняя Лили-Роуз снимается для лучших глянцевых журналов. На ее счету их больше двадцати.

Дочь Джерри Холл – Джорджия Мэй Джаггер

Дочь известной модели Джерри Холл с детства участвует в рекламных фотосессиях, типаж 30-летней Джорджии нравится многим брендам. В ее карьере были и общие съемки с Джерри и много сольных работ. Среди наиболее популярных проектов – реклама аромата Тьерри Мюглера.

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