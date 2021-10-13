В США от коронавируса умер 40-летний актер "Бесстыжих"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
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Умер Рикарло Фланаган

Американский рэпер, актер и комик Рикарло Фланаган, сыгравший в популярном сериале "Бесстыжие" (Shameless), скончался в возрасте 40 лет. Мужчина несколькими неделями ранее заразился COVID-19, а не стало его на выходных.

Об этом в среду, 13 октября, журналу PEOPLE сообщил агент Фланагана Стю Гольфман. Одним из последних сообщений на странице артиста в Twitter осталось такое: "Этот COVID – не шутка. Я никому такого не желаю".

Агент назвал Фланагана "действительно одним из самых приятных людей на планете". "Мы убиты горем из-за его смерти", – заявил мужчина.

Пост Рикарло о коронавирусе
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На сайте GoFundMe также был опубликован призыв о сборе денег для того, чтобы перевезли тело Фланагана "домой к семье в Кливленд, штат Огайо". Его назвали "любящим сыном, внуком, двоюродным братом, племянником и другом со многими удивительными талантами".

"Он вызвал смех в каждой комнате, в которую входил", – говорится статье о сборе средств.

Рикарло Фланаган

Комедиант начал свою карьеру в 2007 году в штате Мичиган. Он рассказывал, что увидел на телефонном столбе в Анн-Арборе листовку с рекламой уроков комедии и посетил одно занятие.

Принимал участие в американском шоу "Последний комический успех" в 2015 году и стал его полуфиналистом.

Комик Рикарло Фланаган умер от коронавируса

Его четвертый альбом как репера (Both Sides Of The Brain) должен был выйти во вторник, 12 октября. Выступал на сцене музыкант под псевдонимом Отец Фланаган.

В сериале "Бесстыжие" Фланаган сыграл второстепенного персонажа. Он также появлялся в комедиях "Мик", "Шоу Кармайкла", "Небезопасность", "Соседство", "Шутка", сериале "Прогулка по розыгрышу".

Выступление Фланагана (на английском языке):

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 октября скончался известный индийский актер Недумуди Вену, снявшийся в более 500 фильмах. Он страдал от болезни печени и последнее время был критическом состоянии.

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