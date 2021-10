В США от коронавируса умер 40-летний актер "Бесстыжих"

Американский рэпер, актер и комик Рикарло Фланаган, сыгравший в популярном сериале "Бесстыжие" (Shameless), скончался в возрасте 40 лет. Мужчина несколькими неделями ранее заразился COVID-19, а не стало его на выходных.

Об этом в среду, 13 октября, журналу PEOPLE сообщил агент Фланагана Стю Гольфман. Одним из последних сообщений на странице артиста в Twitter осталось такое: "Этот COVID – не шутка. Я никому такого не желаю".

Агент назвал Фланагана "действительно одним из самых приятных людей на планете". "Мы убиты горем из-за его смерти", – заявил мужчина.

Видео дня

На сайте GoFundMe также был опубликован призыв о сборе денег для того, чтобы перевезли тело Фланагана "домой к семье в Кливленд, штат Огайо". Его назвали "любящим сыном, внуком, двоюродным братом, племянником и другом со многими удивительными талантами".

"Он вызвал смех в каждой комнате, в которую входил", – говорится статье о сборе средств.

Комедиант начал свою карьеру в 2007 году в штате Мичиган. Он рассказывал, что увидел на телефонном столбе в Анн-Арборе листовку с рекламой уроков комедии и посетил одно занятие.

Принимал участие в американском шоу "Последний комический успех" в 2015 году и стал его полуфиналистом.

Его четвертый альбом как репера (Both Sides Of The Brain) должен был выйти во вторник, 12 октября. Выступал на сцене музыкант под псевдонимом Отец Фланаган.

В сериале "Бесстыжие" Фланаган сыграл второстепенного персонажа. Он также появлялся в комедиях "Мик", "Шоу Кармайкла", "Небезопасность", "Соседство", "Шутка", сериале "Прогулка по розыгрышу".

Выступление Фланагана (на английском языке):

