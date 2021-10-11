Умер известный индийский актер, снявшийся в более 500 фильмах. Фото и подробности смерти

Известный индийский актер Недумуди Вену, снявшийся в более 500 фильмах, умер в понедельник, 11 октября. Легендарному артисту было 73 года.

Актер страдал от болезни печени, и последнее время был критическом состоянии. Он лечился в частной клинике в Тируванантапураме штата Керала, пишет The Indian Express.

В воскресенье, 10 октября, Вену госпитализировали в реанимационное отделение больницы после того, как он пожаловался на беспокойство в печени. На следующий день, стало известно, что актер умер. К слову, недавно Вену вылечился от коронавирусной инфекции.

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Множество друзей и коллег опубликовали в своих социальных сетях слова скорби и почтили Вену.

"Прощай, дядя Вену! Ваша работа и ваш опыт в этом ремесле навсегда останутся исследовательским материалом для будущих поколений! Покойся с миром, легенда", – написал в Twitter актер Притхвирадж Сукумаран.

"Я никогда не забуду любовь и руководство, которые вы дали мне в моем первом фильме. Я всегда буду дорожить тем, что начал свой путь вместе с тобой", – написал актер Нивин Поли.

"Считаю, что мне невероятно повезло, что мне удалось поработать с этим мастером и просто самым замечательным человеком. Какая ужасная потеря", – написала в Instagram актриса Парвати Тирувоту.

"Покойся с миром, Вену Четта", – написал в Instagram актер Товино Томас.

Коротко о знаменитости:

Недумуди Вену (Кесаван Венугопал) – индийский актер, который снялся в более чем 500 фильмах. Сценарист и режиссер. Родился в 1948 году Аллеппи (Керала , Индия).

Известен по ролям в фильмах "Индиец" (1996), "Гуру" (1997), "История, которая начинается в конце" (2003), "Любовь в Сингапуре", "Навсара: 9 эмоций" и другие. Одна из его самых запоминающихся ролей пришлась на 1981 год, когда он сыграл одноименного вора в фильме "Каллан Павитране".

Кроме того, он был опытным перкуссионистом и певцом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. За свою жизнь он успел сняться более чем в ста кинолентах. Многие из них стали известны далеко за пределами Франции.