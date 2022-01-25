Ричард Гир продает роскошный загородный дом за $28 млн: как он выглядит

Популярный голливудский актер Ричард Гир выставил на продажу один из свих загородных домов, в котором прожил около 20 лет. Роскошный особняк находится в Паунд-Ридж (штат Нью-Йорк, США). За огромную территорию с бассейном, собственным пляжем, конюшней, футбольным полем, спа-зоной и саму резиденцию знаменитость планирует получить 28 миллионов долларов (около 796 млн гривен).

Снимки интерьера и экстерьера дорогой недвижимости появились на сайте Сompass. В трехэтажном доме расположилось восемь уютных спален, девять ванных комнат, несколько столовых, гостиных и другие удобства.

Потенциальные покупатели получат просторную кухню в светлых тонах с деревянным столом и мраморной столешницей, а также современную технику и все необходимое оборудование. Внутри есть две столовых, где сможет собираться вся семья для обедов и ужинов.

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Дизайн всех спален, гостиных и кабинетов похож между собой. Деревянные полы и стены, ковры, панорамные окна и светлые занавески выглядят современно и уютно. Кроме того, у Гира была отдельная комната для хранения коллекции гитар. Всего в доме можно насчитать 9 каминов.

Главное преимущество особняка – его огромная территория. Ричард Гир продает около 3 тысяч квадратных километров. Зеленая природа, терраса с креслами, пруд с пляжным песком, гостевой домик и отдельное помещение для прислуги, а также другие вышеперечисленные удобства – настоящая мечта, которую сможет приобрести обладатель 28 млн долларов.

Сейчас звезда фильмов "Красотка" и "Хатико" вместе со своей супругой Алехандрой проживает в Северном Салеме в доме за 9,8 млн долларов (278 млн гривен).

Коротко о знаменитости:

Ричард Гир – 72-летний американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". Известный по ролям в фильмах "Хатико: Самый верный друг", "Первобытный страх", "Чикаго", "Красотка" и других. Родился 31 августа 1949 года в Филадельфии. В 1967 году поступил в Массачусетский университет, где на протяжении двух лет изучал философию и режиссуру.

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