Режиссера 'Мастера и Маргариты' в РФ хотят внести в список 'экстремистов и террористов' за финансирование ВСУ

Российского режиссера Михаила Локшина, который на днях запремьерил новую экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", требуют наказать в РФ за "фейки о российской армии". Против кинодеятеля хотят возбудить уголовное дело. Кроме того, Z-патриоты надеются внести имя режиссера в список "экстремистов и террористов" за "финансирование ВСУ".

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Как пишет ряд пропагандистских СМИ, после полномасштабного вторжения Локшин неоднократно публиковал сообщения в поддержку Украины, отмечая, что желает нашей стране победы, а России –выплаты всех репараций. Впрочем, все публикации, скриншоты которых распространяют пропагандисты, были удалены со страницы режиссера. Сейчас в его профиле остался только один пост, и посвящен он "Мастеру и Маргарите".

Больше всего во всей этой ситуации путинистов возмущает тот факт, что еще в 2021 году Локшин получил деньги из госбюджета РФ на съемки фильма по роману Булгакова. Одни ресурсы пишут, что это 800 млн рублей, другие поднимают ставки до 1,2 млрд рублей. Пропагандисты бесятся, дескать, как так "великий роман" экранизировал некий "русофоб и заукраинец".

Все посты Локшин писал на английском языке, ведь сам родился в США и, по данным некоторых источников, даже не имеет российского гражданства. В частности, он якобы публиковал правдивую информацию о преступлениях российских окупантов в Буче, проводил параллель между РФ и нацистской Германией, упоминая о репарациях, судах над военными преступниками Третьего рейха и процессе денацификации страны.

Публикуют российские источники и те сообщения, которые подтверждают, что режиссер действительно оказывал Украине финансовую поддержку. Впрочем, проверить их достоверность сейчас сложно, ведь Локшин, как мы заметили выше, все свои публикации, кроме рекламы собственного фильма, удалил.

У россиян в это время настоящая истерика. Особенно активные фанаты путинского режима и войны пишут в сети: "Режиссер "Мастера и Маргариты" донатит киевским пропагандистам и ненавидит Россию, при этом получая от нее финансирование – он убежден, что все россияне должны платить Украине", "Вопрос: больше не было кому дать столько денег на экранизацию русского романа? И да, конечно, фильм я посмотрела. Развлекательно. Дописали за Булгакова роман и переписали написанный – чтобы любителям развлекательного "зашло". Ну и понятно, американец с дипломом психолога лучше Булгакова знает, как надо. Само собой", "Забавно, что компания "Марс Медиа", которая занималась продюсированием фильма, не обратила внимания или проигнорировала, что дает заработать открыто поддерживающего врага русофобу, а когда-то еще и был на стороне Навального".

Самое интересное, что и главную роль в фильме "Мастер и Маргарита" исполнил Евгений Цыганов – актер, ранее открыто выражавший свою антивоенную позицию. В частности, он признавал, что Кремль через пропаганду насаждал россиянам ненависть к украинцам, а также рассказывал, как еще за месяц до полномасштабного вторжения опубликовал свой первый антивоенный пост. А вот исполнительница роли Маргариты Юлия Снегирь о войне не говорила ничего: не высказывалась против, но и российскую агрессию не поддерживала.

Как писал OBOZ.UA ранее, Z-патриоты требуют лишить звания народного артиста РФ и всех выплат из-за поддержки Украины российского рок-музыканта Андрея Макаревича.

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